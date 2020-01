29 gen 2020 13:09

COSI’ NON VALE – QUARTARARO IN YAMAHA DAL 2021 AL POSTO DI VALENTINO ROSSI! PER IL DOTTORE IL RITIRO O UN FUTURO NEL TEAM SATELLITE PETRONAS CON MORBIDELLI O IL FRATELLO LUCA MARINI - DOPO IL RINNOVO CON VINALES FINO AL 2022, LA YAMAHA HA DUNQUE DECISO DI PUNTARE PER IL TEAM UFFICIALE SUL TALENTO FRANCESE - VALENTINO: "NON HO AVUTO TEMPO DALLA YAMAHA. LA PISTA DIRÀ SE CONTINUERÒ NEL 2021"