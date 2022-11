COSI E’ SE VI PAIRE – CLAMOROSA SCENATA DI QUELLO SVALVOLATO DI BENOIT PAIRE IN GIAPPONE DOPO ALCUNE CHIAMATE DA PARTE DELL'ARBITRO E ERRORI NON FORZATI: "VAFFANCULO, LA PUTTANA DI TUA MADRE” - POI DOPO LA VITTORIA, LA SORPRESA CON IL TENNISTA FRANCESE CHE SU INSTAGRAM HA ANNUNCIATO IL RITIRO DAL TORNEO PER PROBLEMI FISICI – VIDEO

Il 2022 sarebbe dovuto essere l'anno del riscatto per Benoit Paire. Il tennista francese reduce da stagioni travagliate, in cui aveva fatto parlare di sé più per le sue bizze in campo e per i suoi atteggiamenti sopra le righe che per i risultati, sembrava pronto a rimettersi sulla giusta strada e riprendere in mano la sua carriera. E invece le cose non sono andate benissimo e la chiosa in Giappone è la fotografia perfetta di questo andamento tutt'altro regolare.

Il 33enne di Avignone è scivolato al numero 179 ATP, e ha deciso di chiudere l'anno disputando alcuni challenger (tornei di caratura minore rispetto agli ATP 250 o 500) per cercare di migliorare la sua classifica deficitaria. Per questo Paire si è iscritto al Matsuyama Challenger in Giappone, dove ha subito dovuto incrociare il campo con il giovane australiano Dane Sweeny, 168° giocatore ATP.

La 5a testa di serie è riuscita a vincere in tre set non senza difficoltà, rimontando dopo il primo parziale vinto dal suo avversario. Il match è diventato popolare sui social, soprattutto per un clamoroso sfogo di Paire in avvio sul punteggio di 3-3. Rabbia incontenibile per il francese, che ha iniziato ad urlare di tutto. Alcune chiamate da parte dell'arbitro e errori non forzati, hanno fatto scattare l'ira di Paire: "Vaffan***o, put**na! Put**na di tua madre, put**na" e così via".

Richiamato dal giudice di sedia, Paire per tutta risposta gli ha consigliato di "aprire gli occhi" sul servizio dell'avversario scatenandosi poi in modo ironico: "Andiamo alla grande! È fantastico! Questi tornei sono fantastici. Ma perché vengo in Giappone? Perché? Perché vengo in Giappone? Spiegami perché. Vieni qui, e lui (l'arbitro) non vede nulla. Spiegami perché".

Nonostante tutto il focoso Benoit è riuscito a far sua la partita, accedendo al turno successivo. Poche ore dopo però ecco il colpo di scena con il tennista francese che su Instagram ha annunciato il ritiro per problemi fisici: "Questo sicuramente non è stato il mio anno!! Ho corso il rischio di venire in Giappone sapendo di avere problemi fisici e ieri dopo la partita ho sentito di nuovo un dolore enorme al polso… Volevo provare a giocare ma alla fine il dolore è stato davvero troppo.. sto ancora trattenendo un sacco di aspetti positivi rispetto a queste ultime settimane…

Quando sto bene fisicamente e motivato mentalmente sento di poter fare davvero grandi cose di nuovo.. Mi preparo bene per la stagione 2023 per tornare nella classifica giusta e giocare i tornei che mi fanno sognare!! Ho imparato così tanto quest'anno… Non vedo l'ora che arrivi il 2023 GRAZIE per avermi sostenuto nei momenti difficili ora spero che vivremo insieme solo momenti positivi!!" Arrivederci al 2023, con la speranza di mettere da parte le bizze.

