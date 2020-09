IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – GIORNATACCIA PER HOLLYWOOD. PERDIAMO ANCHE MICHAEL CHAPMAN, 84 ANNI, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA DI DUE CAPOLAVORI DEL CINEMA AMERICANO COME “TAXI DRIVER” E “TORO SCATENATO” DI MARTIN SCORSESE. FURONO DUE RIVELAZIONI PER I NOSTRI OCCHI. E SE NON BASTASSERO QUESTI DUE TITOLI METTEREI SUL PIATTO ANCHE “BAD”, VIDEO DIRETTO DA SCORSESE PER MICHAEL JACKSON E “L’ULTIMO VALZER”, DEDICATO ALL’ULTIMO CONCERTO DELLA BAND DI ROBBIE ROBERTSON CON BOB DYLAN - VIDEO