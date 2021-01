COVID NEL PALLONE – LA ASL DI NAPOLI COLPISCE ANCORA: 3 CALCIATORI, L’ALLENATORE E UN MAGAZZINIERE DELL’EMPOLI IN ISOLAMENTO A NAPOLI: NIENTE COPPA STASERA - I 5 SONO STATI A STRETTO CONTATTO CON UN POSITIVO SUL VOLO DEL 4 GENNAIO DA LAMPEDUSA A BOLOGNA E DOVRANNO STARE IN QUARANTENA FINO ALMENO AL 14 GENNAIO…

(ANSA) L'Asl Napoli 1 ha messo in isolamento in albergo a Napoli tre calciatori dell'Empoli, l'allenatore Dionisi e un magazziniere che sono in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio. Lo apprende l'ANSA da fonti sanitarie. L'isolamento è stato ordinato dal ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto.

