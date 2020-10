12 ott 2020 16:54

IL COVID SI PORTA VIA LO “SCERIFFO”: IL PAPA’ DI FRANCESCO TOTTI SE NE VA A 76 ANNI A CAUSA DEL VIRUS. ERA RICOVERATO ALLO SPALLANZANI. QUALCHE ANNO FA ENZO TOTTI ERA STATO INFATTI COLPITO DA UN INFARTO, CHE LO AVEVA TENUTO LONTANO DALLE TRASFERTE PER SEGUIRE IL FIGLIO FRANCESCO IN GIRO PER L'ITALIA - ECCO QUELLO CHE SCRIVEVA IL "CAPITANO" PER LA FESTA DEL PAPA': "TUTTO QUELLO CHE MI HAI INSEGNATO LO STO TRASMETTENDO AI MIEI FIGLI E AI TUOI NIPOTI. GRAZIE PER TUTTO PAPA' MIO...ANZI SCERIFFO"