CR...RECORD – SOTTO GLI OCCHI DELLA LEGGENDA DEL FOOTBALL AMERICANO TOM BRADY (AL QUALE IL SUO AGENTE MENDES LO AVEVA PARAGONATO), RONALDO SCULACCIA IL TOTTENHAM DI CONTE CON UNA TRIPLETTA E SI PRENDE IL TRONO DEI GOL (807, DUE PIU’ DI BICAN). ALLA FINE L’ABBRACCIO CON TOM BRADY, TIFOSO DI HARRY KANE. RANGNICK COSA FARA’ ORA? - VIDEO

Da tuttosport.com

ronaldo brady

Cristiano Ronaldo è stato il protagonista assoluto della sfida tra Manchester United e Tottenham. L'attaccante portoghese ha realizzato una splendida tripletta: un gol con un bolide dal limite dell'area di rigore, uno di opportunismo e uno con un gran colpo di testa. Reti che hanno permesso allo United di battere la squadra guidata da Antonio Conte e guadagnare tre punti d'oro in classifica.

Al termine della sfida l'ex juventino ha postato un'immagine con Tom Brady, leggenda del Football americano, presente all'Old Trafford. "E' sempre un piacere e un privilegio scambiare idee e opinioni con un'altra stella", ha scritto Ronaldo nel post.

ronaldo

RONALDO

Guido De Carolis per il Corriere della Sera

La scorsa estate per convincere il proprietario del Manchester United, Joel Glazer, a riprendere Cristiano Ronaldo, il potente agente portoghese Jorge Mendes gli disse: «Ronaldo è il Tom Brady del calcio». Aveva ragione, perché sotto gli occhi del più grande quarterback della storia del football americano, ritiratosi a 44 anni, un mese fa, e seduto nella tribuna vip di Old Trafford, CR7 si porta via il pallone e riscrive i record del calcio.

cristiano ronaldo gioielli 7

A 37 anni, l’ex attaccante della Juventus, con la tripletta rifilata al Tottenham di Antonio Conte diventa ufficialmente il calciatore con più gol nella storia del pallone. Arriva a quota 807 reti e supera il cecoslovacco Josef Bican, bomber di Austria, Cecoslovacchia e Boemia-Moravia, oltre che di Rapid Vienna e Slavia Praga, considerato finora dalla Fifa il miglior marcatore di sempre con 805 reti, segnate tra il 1935 e il 1955.

Una classifica, quella del miglior marcatore di tutti i tempi, contestata da più parti, anche da Pelè. Le statistiche sono difficilmente verificabili soprattutto per quel che riguarda il passato, ma quando a dieci minuti dalla fine CR7 ha infilato il 3-2 Old Trafford gli ha tributato una meritata standing ovation. Anche Brady, tifoso di Harry Kane, è saltato in piedi per applaudirlo e prima del match si è trattenuto per una chiacchierata con l’ex attaccante della Juve.

cristiano ronaldo ragnick 4 statua cristiano ronaldo cristiano ronaldo ragnick 3 cristiano ronaldo ragnick 2 cristiano ronaldo ragnick 1 statua cristiano ronaldo