Il grande violinista Niccolò Paganini era celebre anche per non ripetere mai le sue sensazionali performance. A Cristiano Ronaldo in carriera è successo spesso l’opposto: tantissime prestazioni in successione che hanno fatto la fortuna principalmente di Real Madrid, Manchester United e Juventus. CR7 è però simile a Paganini per un aspetto: se stecca una partita, spesso poi decide quella successiva. E anche se il pianeta Juve avrebbe preferito che Ronaldo avesse invertito le due prestazioni dopo il clamoroso fiasco in Champions col Porto, a Cagliari Ronaldo è tornato Ronaldo.

Il primo gol da grande centravanti, approfittando dell’imbarazzante marcatura di Nandez. Un intervento rischiosissimo su Cragno, che poteva costargli il rosso. Un rigore, da lui stesso guadagnato, e il tris di rabbia, col sinistro. Condito dall’esultanza polemica, portandosi la mano all’orecchio come per dire “cioè, io sono Ronaldo e vi permettete anche di criticarmi?”.

IN FUGA

La tripletta al Cagliari, la terza da quando è alla Juve (le altre le aveva segnate all’Atletico in Champions nella notte della memorabile rimonta e ancora al Cagliari), gli vale la fuga nella classifica marcatori, traguardo a cui, anche se forse non lo ammetterà mai, tiene moltissimo e che fin qui non ha centrato nelle due stagioni già disputate in serie A. Ora il vantaggio su Lukaku sale a 4 reti: 23 a 19. Tra l’altro, in Sardegna CR7 ha sfatato un altro tabù: non aveva mai segnato nello stadio del Cagliari e ora può dire di aver violato tutti i 18 stadi italiani in cui ha giocato.

CIAO PELE’

E la gran partita della Sardegna Arena gli vale anche il sorpasso a Pelé nella classifica dei goleador di tutti i tempi tra club e nazionali. Il numero esatto di reti è oggetto di varie interpretazioni e di diversi conteggi, a seconda delle competizioni considerate: noi della Gazzetta contiamo 767 reti e con le tre di oggi il totale dice 770. Numeri che fanno impallidire. Ma CR7 guarda già in avanti: Romario è la prossima vittima designata con 772 gol, e Josef Bican, in testa alla classifica, è a quota a 805. Ci arriverà con la maglia della Juventus?

