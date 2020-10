CR7, COME SIAMO MESSI CON IL COVID? CRISTIANO RONALDO È APPESO AL TAMPONE: OGGI IL TEST DECISIVO. SE L’ESITO È NEGATIVO SARA' IN CAMPO CON IL BARCELLONA PER SFIDARE MESSI. IL PORTOGHESE IN QUESTE DUE SETTIMANE E’ SEMPRE STATO ASINTOMATICO. IL CONTAGIO NEL RITIRO DEL PORTOGALLO...

Oggi siamo al quindicesimo giorno di isolamento per Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Coronavirus martedì 13 ottobre nel ritiro del Portogallo. E siamo all’ultimo giorno utile per rientrare nella lista dei convocati in Champions: se entro questa sera il tampone a cui il fuoriclasse portoghese si è sottoposto non darà esito negativo dovrà dire addio alla sfida contro il Barcellona e, soprattutto, contro Leo Messi.

Nei precedenti test fatti nel week end sarebbe emerso che la sua carica virale sia bassa, ma in casa bianconera non c’è troppo ottimismo sulla possibilità di riabbracciare il penta Pallone d’Oro per il debutto casalingo in Champions. Ovvio, la speranza resterà viva fino alle 21, poi Andrea Pirlo valuterà come sostituirlo.

Per colpa del virus Cristiano Ronaldo ha già saltato tre partite (Crotone, Dynamo Kiev e Verona), ma in queste due settimane è sempre stato asintomatico, cioè non ha mai avuto i sintomi più comuni come febbre e dolori muscolari, tanto che ha continuato a svolgere attività fisica nella sua palestra super attrezzata.

