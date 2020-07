CR7 DELUXE – YACHT E SUPERCAR: CONTINUA LO SHOPPING DA NABABBO DI RONALDO CHE AGGIUNGE UN ALTRO GIOIELLO IN GARAGE: LA BUGATTI CENTODIECI (VALORE: 9 MLN DI EURO!) - IL CAMPIONE PORTOGHESE, CHE SI FA VEDERE CON UNA CHIRON ARGENTO DA 3 MILIONI DI EURO, HA MESSO A SEGNO UN COLPACCIO E PRENOTATO L'AUTO PRODOTTA IN SOLI DIECI ESEMPLARI: LA CONSEGNA NEL 2021… - VIDEO

Cristiano ronaldo e la sua sobria Bugatti Chiron

La grande passione di Cristiano Ronaldo per le supercar più potenti al mondo è nota a tutti, negli anni il cinque volte Pallone d'Oro ha collezionato diverse Ferrari (una è la 'Tour de France'), Rolls Royce, McLaren e anche Bugatti. Fino a poco tempo fa la Chiron argento da 2, 8 milioni di euro era il pezzo più pregiato della sua incredibile collezione, ma ora il campione portoghese della Juve ha fatto il colpo e in questi giorni di inattività sportiva ha prenotato la Centodieci, prodotta in edizione limitatissima e riservata soltanto a dieci clienti ultra-selezionati del marchio fondato da Ettore Bugatti.

Un vero e proprio gioiello da 9 milioni di euro presentato l’anno passato come omaggio alla Bugatti EB110 ed equipaggiato con un motore W16 da 8 litri da 1.500 cavalli (va da 0 a 100 in appena 2,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 380 km/orari). Per averla però CR7 dovrà aspettare l'anno prossimo, la consegna è infatti prevista per il 2021.

