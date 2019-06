CR7 DEVE ANDARE IN NAZIONALE PER TORNARE A VINCERE IN EUROPA – IL PORTOGALLO CONQUISTA LA NATIONS LEAGUE (E UN POSTO PER EURO 2020): PER CRISTIANO RONALDO, CHE QUEST’ANNO E’ RIMASTO A BOCCA ASCIUTTA IN CHAMPIONS, E’ IL SECONDO TROFEO DOPO GLI EUROPEI DEL 2016 – VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

Il Portogallo vince la prima edizione della UEFA Nations League. La squadra di Fernando Santoss'impone all'Estadio do Dragao contro l'Olanda per 1-0: ai lusitani è bastato un gol segnato da Gonçalo Guedes all'ora di gioco per sconfiggere la compagine di Ronald Koeman.

Entrambe le squadre si schierano in campo con un 4-3-3 e per i primi venti minuti nessuna delle due compagini riesce a prevalere sull'altra. L'Olanda fa molto possesso palla, ma non si affaccia mai nell'area di rigore avversaria. Dall'altra parte, il più pimpante dei lusitani è Bruno Fernandes, che si rende pericoloso in almeno tre occasioni, sempre con tiri dalla distanza.

L'occasione più ghiotta della prima frazione capita sulla testa di Cristiano Ronaldo quando scocca la mezz'ora: il fenomeno della Juventus incorna il pallone, ma Cillesen è bravo a inchiodare a terra la conclusione dell'attaccante. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. L'Olanda parte bene nel secondo tempo e impegna per la prima volta Rui Patricio, ma al quarto d'ora il Portogallo trova il gol del vantaggio. Bernardo Silva trova un corridoio centrale ed entra in area di rigore, serve indietro Gonçalo Guedes che di prima trafigge Cillesen, il quale tocca ma non riesce ad impedire che il pallone entri in porta. L'Olanda risponde subito, ma il colpo di testa di Depay viene bloccato a terra da Rui Patricio. A dieci dal termine De Roon sfiora l'1-1, ma il suo tiro dal limite dell'area si spegne di poco sopra la traversa. Tre minuti dopo è ancora Rui Patricio che deve superarsi sull'incursione di Van de Beek. Gli spazi si aprono per il Portogallo che può sfruttare le corsie laterali, ma i padroni di casa non riescono a chiudere definitivamente il match.

