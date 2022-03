CR7 FA "IL PORTOGHESE" CON IL MANCHESTER UNITED - MISTERO SULL'ESCLUSIONE DI CRISTIANO RONALDO DAL DERBY CONTRO IL MANCHESTER CITY, PERSO PER 4-1 DAI RED DEVILS - L'ATTACCANTE SAREBBE TORNATO IN PORTOGALLO PER RECUPERARE DA UN INFORTUNIO ALL’ANCA, MA COMPAGNI ED EX GLORIE DELLA SQUADRA SOLLEVANO DUBBI - ROY KEANE: “CR7 È UNA MACCHINA, SI INFORTUNA MOLTO RARAMENTE. È UNA COSA CHE NON MI TORNA…” - LA "SMENTITA" DELLA SORELLA

Da www.corrieredellosport.it

In Inghilterra è bufera sul comportamento di Cristiano Ronaldo che come svelato da ‘The Athletic’ è tornato in Portogallo per recuperare dall’infortunio all’anca proprio quando lo United stava per affrontare una delle partite più complicate dell’intera stagione, il derby contro il City di Guardiola poi perso per 4-1. Compagni ed ex glorie della squadra sarebbero rimasti spiazzati dalla sua decisione, messa in dubbio da Roy Keane: “È una macchina, si infortuna molto raramente. È una cosa che non mi torna…”.

La sorella di CR7 smentisce l'infortunio

E se il tecnico Rangnick ha provato a difendersi così (“Devo credere al mio staff. Venerdì e sabato il mio medico mi ha detto che Ronaldo non poteva assolutamente allenarsi”), la sorella Katia Aveiro non ha fatto altro che alimentare un caso che sicuramente andrà avanti anche nei prossimi giorni: la donna ha messo ‘like’ a un account Instagram che scriveva di un CR7 al 100%, non infortunato ed escluso solo per ragioni tattiche.