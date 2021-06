CR7 FA TREMARE LA JUVENTUS – “QUALSIASI COSA SUCCEDERÀ SARÀ PER IL MEGLIO. A PRESCINDERE SE RESTERÒ ALLA JUVE O ANDRÒ VIA. LA COSA CRUCIALE ORA È L'EUROPEO.” LA DICHIARAZIONE DEL PORTOGHESE ALLA VIGILIA DELLA SFIDA DEL PORTOGALLO CONTRO L’UNGHERIA, IN QUELLO CHE POTREBBE ESSERE IL SUO ULTIMO EUROPEO – “QUESTO RECORD DEI CINQUE EUROPEI È BELLO, MA LA COSA IMPORTANTE E’ AVERE LA GENTE ALLO STADIO…”

Cristiano Ronaldo si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Portogallo contro l'Ungheria: "Qualsiasi cosa succederà sarà per il meglio. A prescindere se resterò alla Juventus o andrò via. La cosa cruciale ora è l'Europeo. È il quinto ma è come se fosse il primo. Voglio essere concentrato e cominciare con il piede giusto: pensieri positivi, dal primo all'ultimo match. È un peccato che Cancelo sia positivo ma siamo tranquilli in squadra. Di Covid nemmeno parliamo - ha aggiunto il portoghese -, non ne possiamo più, non solo noi giocatori. Tutta la gente del mondo è stanca. Sappiamo come conviverci, è una situazione triste ma siamo concentrati. Siamo pronti, niente ci scuote, qualsiasi cosa succeda fuori non ci tocca. Rispettiamo ogni regola ma siamo concentrati solo sul calcio, non parliamo di altro".

Ronaldo: "Sarebbe bello vincere il secondo Europeo di fila"

Sulla sua posizione preferita in campo: "Davanti, a destra, a sinistra, al centro oppure dietro. Ovunque per aiutare la squadra a vincere. La posizione non è la cosa più importante, per me va bene qualsiasi ruolo. Questo record dei cinque europei è bello, ma la cosa più importante è vincere il secondo di fila. Penso che la squadra stia facendo bene, stiamo lavorando bene dal 27. Quello che voglio maggiormente è partire con il piede giusto. Vincere la prima partita è fondamentale, l'Ungheria è una buona squadra e avrà il pubblico a favore, ma la cosa importante è avere la gente allo stadio".

