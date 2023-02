CR7 FINALMENTE CE L’HA FATTA – DOPO UN LUNGO PERIODO IN CUI NON RIUSCIVA A INFILARE LA PALLA IN RETE, CRISTIANO RONALDO HA FATTO IL SUO PRIMO GOAL CON LA MAGLIA DELL’AL-NASSR NEL CAMPIONATO DELL'ARABIA SAUDITA (DOVE ANCHE UN GIOCATORE DI TERZA CATEGORIA ITALIANA POTREBBE DIRE LA SUA) – CR7 HA ALMENO AVUTO LA DECENZA DI NON ESULTARE PER IL GOAL DEL 2-2 (SU RIGORE) CONTRO L’AL-FATEH - VIDEO

Cristiano Ronaldo’s first Al Nassr goal is scored from the penalty spot. pic.twitter.com/gVcFb6Kbi3 — Nick (@RealxCR7) February 3, 2023

Prima di segnare il primo gol in una partita ufficiale con la maglia dell’Al-Nassr, a Cristiano Ronaldo era stato annullata una rete per fuorigioco. Ma la marcatura tanto attesa era nell’aria, per quanto non sarà un gol da incorniciare. CR7 ha segnato su rigore nei minuti di recupero, regalando alla sua squadra almeno il pareggio per 2-2 contro l’Al-Fateh in casa avversaria.

Dopo aver segnato, il portoghese non ha esultato, correndo subito a recuperare il pallone dalla rete per riportarlo a centrocampo per accelerare la ripresa della partita, con un velo di amarezza per quello che sarà ricordato come il suo primo gol in Arabia Saudita. Con il punto raggranellato da Ronaldo, la squadra di Rudi Garcia può mantenere la testa della classifica a 34 punti assieme all’Al-Shabbab, che ha una partita in più.

