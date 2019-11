CR7 HA LE PILE SCARICHE: L’ALLARME PER IL CALO DI RENDIMENTO DI RONALDO - IL PALLONE D’ORO CHE PUO’ SFUMARE, LA CONDIZIONE ATLETICA, LO STILE DI GIOCO, IL PORTOGHESE FATICA. IN ATTESA DEL SUO RISVEGLIO LA JUVE SI CONSOLA CON DYBALA E HIGUAIN. RONALDO SEMBRA TROVARSI MENO BENE CON I DUE ARGENTINI (OVVIAMENTE ALTERNATI) RISPETTO A MANDZUKIC UN ANNO FA…

Paolo Tomaselli per il Corriere della Sera

cr7 sarri

Prima Higuain, poi Dybala. I gol della Juve sono a targhe alterne e Ronaldo sembra una fuoriserie parcheggiata a bordo strada. Buon per Sarri, che può fare il tagliando al campione acciaccato senza perdere un metro di strada, grazie alla staffetta d' oro tra i due argentini.

Ma tutta la luce che emanano Higuain e Dybala, rischia di mettere in ombra Cristiano? L' aspetto che lascia più dubbi non è né la riottosità mostrata dal portoghese al momento della ormai celebre sostituzione col Milan, né la sua aria vagamente intristita.

cr7

Quello che lascia perplessi è il rendimento scadente delle ultime settimane, al di là dei quattro gol fatti in Nazionale con Lituania e Lussemburgo.

L' ultima volta che è suonato davvero «l' allarme per il calo di rendimento di Ronaldo», come titolavano i quotidiani di Madrid all' epoca, è stato due anni fa, proprio a fine novembre. E i toni usati in Spagna erano crepuscolari, perché sembrava davvero arrivato l' autunno del campione.

Peccato che la stagione preferita da Cristiano soprattutto negli ultimi anni sia la primavera: se ne accorse anche la Juve, col famoso gol in rovesciata allo Stadium, poi arrivarono la quinta Champions, l' addio al Real Madrid e lo sbarco a Torino.

Il Ronaldo di oggi, a livello di numeri (6 gol e due assist tra campionato e Champions) è un po' meglio di quello di due anni fa, quando con 55 tiri aveva segnato appena un gol.

cr7 georgina dolores

Ma la sensazione di un certo spaesamento lasciata da CR7 contro l' Atletico pone comunque degli interrogativi, perché due anni nel calcio sono tanti, specie per un giocatore che va per i 35 e che della fisicità debordante ha sempre fatto una delle sue armi principali: al momento del dunque, quando la Champions sarà senza paracadute, sarà un altro Ronaldo? O meglio: sarà quello di sempre, decisivo nelle partite che contano?

cr7 45

Al di là dell' età, elementi per pensare il contrario adesso non ce ne sono, anche se Ronaldo sembra trovarsi meno bene con Dybala e Higuain (ovviamente alternati) rispetto a Mandzukic un anno fa. Se poi Cristiano dovrà davvero assistere al sesto Pallone d' oro di Messi o a quello di Van Dijk, troverà le motivazioni giuste per provare a rivincerlo nel 2020. Del resto la determinazione è la specialità della casa.

Anche se resta da vedere se sarà supportata del tutto dalla condizione atletica. E psicologica. E in questo senso la gestione Sarri pare perfetta: martedì Ronaldo sarebbe stato il primo da sostituire, invece l' allenatore lo ha lasciato in campo. Anche perché un eventuale pari, sfiorato da Morata, sarebbe stato ininfluente. È nelle partite senza domani che Ronaldo deve tornare insostituibile. Il tempo c' è. E stavolta c' è anche la concorrenza: per ora sembra più un pungolo che un ostacolo.

cr7 CR7 IN LACRIME atletico madrid juve cr7 78 cr7 cr7 sarri