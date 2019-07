MIRIAM, CUOR DI LEONE – “ALL’ASILO NON VOLEVO PORTARE IL GREMBIULE, LO BUTTAI NEL CESSO E TIRAI LO SCIACQUONE. HO CERCATO DI ESSERE COME TUTTI GLI ALTRI, E POI HO CAPITO CHE ESSERE DIVERSA ERA LA MIA FORZA” – AMORI PLATONICI, DOLORI E BOLLORI DELL’ATTRICE: "PIÙ MANCAVA UN CONTATTO FISICO, PIÙ MI STRUGGEVO. ‘NON SARÒ MAI ALL’ALTEZZA’, MI DICEVO MENTRE IL BELLO DI TURNO, IGNARO, MI PASSAVA DAVANTI IN MOTORINO” – LA VITA DA SINGLE E IL GIORNO IN CUI RISCHIÒ DI MORIRE...