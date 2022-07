CR7 PEGGIO DELLA SORA CAMILLA: SI OFFRE A TUTTI MA NESSUNO SE LO PIGLIA - JORGE MENDES AVREBBE PROPOSTO CRISTIANO RONALDO AL PSG, MA I FRANCESI HANNO RIFIUTATO - IL CINQUE VOLTE PALLONE D'ORO HA COMUNICATO LA SUA INTENZIONE DI SVIGNARSELA DA MANCHESTER, DOPO LA STAGIONE SOTTOTONO DELLA SQUADRA MA CHI HA LA POSSIBILITA', E LA VOGLIA, DI RIEMPIRE D'ORO UN 37ENNE COSI' DIVISIVO E SCASSAPALLE?

Matteo De Santis per “la Stampa”

cr7

Anche gli sceicchi, per quanto ricchi, non abboccano alla tentazione di un quartetto senza precedenti. All'amo Cristiano Ronaldo lanciato da Jorge Mendes, procuratore/pescatore a caccia di club pesci grossi che accolgano il suo assistito, nello stagno senza fondo del Paris-Saint Germain non è seguita alcuna risposta affermativa: «No, grazie. Al momento, soprattutto davanti, siamo al completo».

cristiano ronaldo manchester united

Per ora l'irreale quartetto Ronaldo - Messi - Mbappé - Neymar non condividerà lo stesso spogliatoio e la stessa casacca. Ci sono già troppi galli nel pollaio di extralusso del Psg, con almeno undici esuberi da piazzare altrove in qualsiasi modo per agevolare il nuovo corso affidato in panchina al tecnico Galtier e dietro la scrivania al ds Campos.

Proprio gli strettissimi rapporti sull'asse portoghese tra Mendes e il nuovo direttore sportivo, fortemente consigliato da Mbappé, avevano riaperto al fuggitivo dal Manchester United la strada per Parigi, tentata di imboccare ai tempi del Real nel 2016 e allora sbarrata da Florentino Perez. Il pretesto per chiacchierarne, chissà quanto casualmente, lo ha fornito la trattativa con il Porto per Vitinha, il primo botto estivo (41,5 milioni di euro) sparato dal Psg. Mendes ha colto la palla al balzo per chiedere al patron Nasser Al Khelaifi se desiderasse ancora, specialmente nell'anno dei Mondiali «casalinghi» in Qatar, l'idea di mettersi dentro casa il cinque volte Pallone d'Oro.

CR7

La risposta, forse non ancora definitiva, è stata che al Psg è finita l'epoca dei lussi sfrenati. Così dopo il blocco di Tuchel all'opzione Chelsea e lo stallo (causa Lewandowski) con il Bayern Monaco, Cristiano è ancora in cerca di una nuova casa con vista sulla Champions League. E il Manchester United, nonostante l'assenza giustificata da motivi familiari nella tournée thailandese, urla al mondo di non voler fare sconti. «Ronaldo non ha mai detto di volersene andare - le parole di Ten Hag - e non è in vendita». Forse perché, al momento, scarseggiano compratori. -

ARTICOLI CORRELATI

CR7

CR7