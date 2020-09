CR7 IN POPPA – LA CALDA ESTATE DI RONALDO CON GEORGINA SUL SUPER-YACHT: L’EX COMMESSA IN BIKINI MOSTRA LE SUE CURVE MORBIDE DECISAMENTE SEXY. AL PUNTO CHE ANCHE L'ATTACCANTE DELLA JUVENTUS CAPITOLA – MA CRISTIANO SA ESSERE ANCHE UN PAPARINO PREMUROSO E GIOCHERELLONE CON I FIGLI AL MARE…

Da oggi.it

cr7 georgina

Cristiano Ronaldo si regala gli ultimi scampoli di vacanza prima di tornare in campo con la Juventus. E si mostra come un paparino premuroso e giocherellone con i figli al mare, tra sabbia, palette e nuotate. mentre con la fidanzata Georgina Rodriguez sono baci da innamorati. Anche perché lei sa come sedurlo con le sue curve da urlo…

COME UNA FAMIGLIA QUALUNQUE (O QUASI…) – Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in riva al mare. Con loro ci sono i quattro figli, con tanto di palette e secchielli, braccioli o surf… Insomma, un’allegra famiglia in spiaggia, per questo ultimo scorcio di estate. E se CR7 mostra in bermuda il suo fisico scolpito da campione, Georgina in bikini mostra le sue curve morbide decisamente sexy. Al punto che anche il giocatore della Juventus capitola…

cr7 e family

FISICO DA PIN-UP – Già, perché Georgina Rodriguez sa come sedurre il suo Cristiano Ronaldo: il fisico da pin-up non lascia indifferente nemmeno Cr7. E così, mentre i quattro figli (Cristiano Junior, Eva, Alana e Mateo) si godono le vacanze, mamma e papà si scambiano continuamente effusioni d’amore. A partire dalle immagini che li ritraggono mano nella mano, fino agli abbracci e ai baci a poppa del lussuosissimo yacht del fenomeno della Juventus.

cr7 georgina 4

A ZONZO NEL MEDITERRANEO – Comunque sia, anche le vacanze di Cristiano Ronaldo e di Georgina Rodriguez stanno per finire. E dopo le super traversate a zonzo per il Mar Mediterraneo, CR7 ha dimostrato di essere un papà premuroso e un compagno appassionato e innamorato. Per la gioia di Georgina Roddriguez, cha ha una certezza: “Per mano, con molti sogni da realizzare”. Anche se molti sono già stati realizzati…

cr7 georgina figli cr7 georgina6 cr7 georgina 5 georgina cr7 georgina 2 cr7 georgina 1 cr7 georgina 8