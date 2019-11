CR7: SCENE DA UN MATRIMONIO (E DA UN PATRIMONIO) - LE MISTERIOSE NOZZE CON GEORGINA E LA QUESTIONE EREDITÀ CHE HA FATTO INCAZZARE LA MADRE – RONALDO AVREBBE FATTO UNA CAPATINA A MADEIRA PER MODIFICARE IL TESTAMENTO E TUTELARE ANCHE LA MADRE DI SUA FIGLIA. DOLORES NON L'AVREBBE PRESA BENISSIMO - INTANTO CR7 SI SCUSA CON I COMPAGNI DOPO LA SFURIATA CON SARRI E LI PORTA A CENA FUORI...

Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

Tra un matrimonio che continua dopo un lieve calo di passione (lui e la Juve) e un altro matrimonio misterioso (lui e Georgina, anche se per ora la lieta novella si limita a Novella 2000), Cristiano Ronaldo è alle prese con almeno tre signore: ancora la Juve, ancora Georgina e infine mamma Dolores, che ovviamente le altre due signore se le mangia in insalata come ogni vera mamma che si rispetti.

Stanno succedendo cose, nella vita di questo ragazzo infinito. Cominciando dalla signora con la esse maiuscola, cioè la Juve, va data per ricomposta ogni frizione interna: ieri l' orgoglioso campione ha incontrato al centro d' allenamento tutti i compagni, mancava solo Cuadrado, ha detto "mi dispiace" sforzandosi come Fonzie però l' ha detto.

Si è sentito rispondere che è tutto a posto e insomma la vita continua a Bergamo, dopodomani, dove Cristiano sarà titolare a dispetto della quota piuttosto interessante, 15 volte la posta, che verrà pagata dai bookmaker se il portoghese partirà in panchina contro l' Atalanta. Per gli scommettitori che invece puntassero sulla sostituzione di Ronaldo, come accaduto nelle ultime due occasioni bianconere, la vincita sarebbe di tre volte e mezzo. La cosiddetta cena del perdono è in programma stasera e offrirà lui, lauta mancia compresa.

Venendo poi alla seconda signora di Cristiano, ovvero Georgina Rodriguez, ieri è stato un giorno di notevole fibrillazione nel flipper del web, dove un' indiscrezione di Novella 2000 ha parlato di matrimonio misterioso in Marocco. Secondo il vivace settimanale, Cristiano e Georgina avrebbero regolarizzato la loro unione qualche settimana fa in gran segreto. Non ci sono foto, niente paparazzate, unico indizio un "mio marito" che Georgina si sarebbe fatta scappare indicando lui, il padre di Alana Martina che ha appena compiuto due anni ed è la quarta figlia del fuoriclasse.

La terza signora Ronaldo si chiama Dolores Aveiro e di mestiere fa la mamma. La coda del gossip di cui sopra vorrebbe che Cristiano l' abbia un po' spostata di lato nell' asse ereditario, levandole - notai e avvocati alla mano - il totale controllo del patrimonio. Dalla fine di agosto, prima dunque dell' ipotizzato matrimonio, Ronaldo avrebbe fatto una capatina a Madeira per modificare il testamento e tutelare anche la madre di sua figlia. Dolores non l' avrebbe presa benissimo.

Di tutto questo, alla Juventus e ai suoi tifosi interessa relativamente poco: l' unica eredità che aspettano da Ronaldo è la Champions, fatto salvo il vitalizio dello scudetto. A questo proposito, la trasferta di sabato a Bergamo è uno snodo non banale anche in memoria della scorsa stagione, quando l' Atalanta eliminò senza pietà la Juve dalla Coppa Italia ai quarti di finale rischiando di batterla anche in campionato: il 2-2 venne preso per la coda proprio da Ronaldo, che Allegri aveva lasciato inizialmente in panchina.

Fu una partita bislacca, non disastrosa come quella di Coppa Italia ma quasi. Oggi l' Atalanta sembra persino più forte di un anno fa, nonostante il recente rallentamento. Ha segnato addirittura dieci gol più dei bianconeri, ma dieci sono anche i punti in meno in classifica.

La Juventus la affronterà con Ronaldo titolare probabilmente accanto ad Higuain, con Pjanic di nuovo nel cuore delle geometrie ma senza Alex Sandro, bloccato da un problema muscolare con la nazionale brasiliana. Al suo posto, sulla fascia sinistra giocherà De Sciglio.

Ed è ovvio che sarà ancora Cristiano Ronaldo la stella fissa al centro del planetario juventino, dopo i quattro gol con il Portogallo e dopo l' ammissione che ha giustificato le scelte di Sarri (non ce n' era bisogno): «Non sono al massimo, non stavo bene ma presto tornerà la forma migliore: quando c' è da sacrificarsi, io lo faccio». Vale per il matrimonio vero e per quello probabilmente finto.

