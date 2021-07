CRASH A 300 ALL'ORA HAMILTON-VERSTAPPEN: DI CHI E’ LA COLPA? (VIDEO) – IL DUELLO TRA RE LEWIS E L’OLANDESE VOLANTE DELLA RED BULL INFIAMMA IL MONDIALE – VERSTAPPEN ACCUSA IL COMPORTAMENTO “ANTISPORTIVO” DEL RIVALE: “IO IN OSPEDALE, LUI A FESTEGGIARE” – LA REPLICA: “NON CAPISCO PERCHE’ DEBBA SCUSARMI” – IL DIAGRAMMA SEGRETO INVIATO DAL MANAGER MERCEDES TOTO WOLFF ALLA DIREZIONE CORSE CHE DIMOSTRA COME LA MANOVRA DEL BRITANNICO SIA STATA "AGGRESSIVA, MA NON SCORRETTA"-VIDEO

Da gazzetta.it

verstappen

Max Verstappen sta bene - è stato dimesso in serata dall’ospedale di Coventry, dopo aver ringraziato insieme al team i medici che l’hanno seguito - ma spara a zero su Lewis Hamilton definendo i suoi festeggiamenti “irrispettosi e antisportivi” nel momento in cui un rivale è in ospedale per accertamenti.

L’olandese della Red Bull, che è stato messo fuori gioco dall’incidente con Lewis Hamilton al primo giro del GP di Gran Bretagna, ha postato sui social un duro commento all’accaduto, per fortuna dando anche la notizia più importante, e cioè che sta bene.

Hamilton e Verstappen

IL TWEET— “Sono felice di stare bene - ha scritto il leader iridato - ovviamente sono molto deluso di essere stato messo fuori gioco così. La penalità non ci ha aiutati in alcun modo e non ha reso giustizia alla pericolosa manovra di Lewis in pista. Vedere i festeggiamenti dall’ospedale è stata una mancanza di rispetto e un comportamento antisportivo, ma andiamo avanti”.

