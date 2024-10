LA CRISI SENZA FINE DEL TARANTO: IL CLUB, ULTIMO IN SERIE C, E' VICINO ALLA CESSIONE A UN INGLESE SQUATTRINATO? – L’ACQUIRENTE DELLA SOCIETA' PUGLIESE, MARK CAMPBELL, GESTISCE “SCATOLE VUOTE”. DOV’È IL SUO PRESUNTO PATRIMONIO? LA FANTOMATICA APEX CAPITAL GLOBAL SPICCA PER FATTURATO (ZERO STERLINE), DIPENDENTI (ZERO), PATRIMONIO (SOTTO ZERO, -1.886 STERLINE). I DUBBI SULL’OPERAZIONE, IN ATTESA DELLA PRESENTAZIONE UFFICIALE…

Mario Gerevini per corriere.it

A un certo punto all’orizzonte di un boccheggiante Taranto calcio, ultimo in classifica in serie C (con penalizzazione in arrivo) e in grave crisi finanziaria, è comparso il cavaliere bianco Mark Campbell in sella a una società americana apparentemente piena di dollari e dal nome altisonante: Apex Capital Global LLC. Campbell due sere fa va a cena con il sindaco, vicesindaco ecc e poi l’annuncio ufficiale del club: accordo fatto per l’acquisizione del capitale dal maggiore azionista Massimo Giove. «Arrivano gli americani», «un fondo Usa compra il Taranto», sognano i tifosi e la città (190 mila abitanti, 550 mila la provincia).

Favola o incubo?

Magari questo non sarà il caso, ma talvolta le favole finiscono ancora prima di cominciare. E la realtà, per adesso, viaggia molto rasoterra, assai meno ricca e “americana” di quel che appare. Mister Campbell forse tirerà fuori dal cilindro miniere d’oro in Perù o risorse nascoste, molto nascoste, che nessuno immagina. Intanto però interpellando varie fonti italiane ed estere, visionando documenti e bilanci societari, il quadro che vien fuori è il seguente.

La palazzina rossa in Delaware

Apex Capital Global LLC non è un fondo di investimento o una holding di partecipazioni ma una società costituita l’anno scorso in una bella palazzina rossa a tre piani a Dover in Delaware. Ma di Apex non è riscontrabile né registrata né nota alcuna attività/bilancio. La classica scatola vuota..

(...)

Mark Campbell viaggia da solo e nel suo profilo Instagram indica l’anno di nascita (1973) si definisce «imprenditore inglese» di «Apex Capital Global LLC» e «fanatico di calcio». Qualificarsi imprenditore indicando la neonata azienda del Delaware come riferimento è un po’ scarno come curriculum.

Chi è Campbell?

Verrebbe da chiedergli: signor Campbell cosa fa nella vita? Quali garanzie patrimoniali (in concreto: bilanci e documenti alla mano) offre a città, tifosi e creditori del club? In definitiva, dov’è e in cosa consiste il suo patrimonio?

A Londra “vive”, ma più che altro vegeta, la Apex Capital Global Ltd di Mark Colin Campbell nato nel 1973 che, salvo clamorose omonimie, è proprio il neo proprietario del Taranto. Il business è intermediazione finanziaria e nella City spicca per fatturato (zero sterline), dipendenti (zero), patrimonio (sotto zero, -1.886 sterline).

La società con asset per 1,44 euro

Per qualche mese il finanziere apparentemente senza finanze è stato socio anche della Capitis Global che con quel “Global” sembra indicare un ampio raggio d’azione negli affari: infatti nel suo anno d’oro, il 2022, ha messo insieme asset per ben 1,2 sterline pari a 1 euro e 44 centesimi. È stato anche l’unico esercizio di bilancio perché poi la società ha chiuso e questa è una caratteristica delle aziende “frequentate” da Campbell: aprono e chiudono con grande rapidità e facilità. E come ricavi nel migliore dei casi siamo più o meno ai livelli della vecchia pescheria di Taranto “Cicce ‘u gnure”, solo che quella si sapeva cosa vendeva.

Gli interrogativi

Campbell, che già in passato ha provato senza fortuna ad acquistare altri club europei di serie minori, dovrà fugare molte perplessità. È lui, per esempio, il Mark Campbell della Fairway Sports Capital, 100 sterline di totale bilancio, «sport club ownership-New project coming soon» dice su Instagram? E quello della Property Seekers, aperta/chiusa e altrettanto vuota?

I soldi che servono

Lunedì 21 ottobre gli acquirenti, accolti con tutti gli onori dal vertice politico della città, si presenteranno ufficialmente e forse si saprà di quali risorse, eventualmente, dispone l’imprenditore inglese. E, se questi soldi ci sono, non solo sulla carta o sulla parola, quanti saranno destinati al risanamento e alla gestione del club. Perché una squadra di calcio in genere è l’appendice di un’attività imprenditoriale più ampia ma nell’orizzonte di mister Campbell non si capisce quale sia.

(...)