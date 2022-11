CRISTIANO RONALDO CONTINUA A FARSI TERRA BRUCIATA - NELLA SECONDA PARTE DELL'INTERVISTA A PIERCE MORGAN, CR7 CRITICA PESANTEMENTE DUE DEI SUOI EX COMPAGNI AL MANCHESTER UNITED - "ROONEY E GARY NEVILLE NON SONO MIEI AMICI, SONO COLLEGHI. PERCHE' MI CRITICANO? APPROFITTANO DELLA MIA NOTORIETÀ. O VOGLIONO ESSERE NELLA COPERTINA DI UN GIORNALE O VOGLIONO NUOVI LAVORI" - ANCHE KARIM BENZEMA RIVELA DI ESSERE STATO "SNOBBATO" DAL PORTOGHESE: "NON SI È ANCORA CONGRATULATO CON ME PER IL PALLONE D'ORO…"

1. RONALDO, ATTO II. DA ROONEY A NEVILLE, CR7 CONTRO TUTTI NELLA SECONDA PARTE

da www.tuttomercatoweb.com

cristiano ronaldo 6

Dopo la prima scoppiettante parte delle dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore della giornata di ieri sono uscite anche altre parole del fenomeno portoghese al Sun. Il 5 volte Pallone d'Oro ha criticato duramente i Glazer, ma anche gli ex compagni di squadra Wayne Rooney e Gary Neville, esaltando invece il suo rapporto con Rio Ferdinand e Roy Keane. Di seguito tutto ciò che ha detto:

cristiano ronaldo 1

Cosa ne pensa dei Glazer?

"A loro non importa del club. Voglio dire, dell'aspetto legato allo sport professionistico. Il Manchester United è un club di marketing, loro otterranno i soldi dal marketing, dello sport secondo me a loro non importa veramente. Non ho mai parlato con i Glazer, loro danno tutto il potere al presidente, al direttore sportivo".

cristiano ronaldo 4

Crede che sia giusto che i tifosi contestino i Glazer?

"I fan hanno sempre ragione. Dovrebbero sapere la verità, dovrebbero ora che noi giocatori... Vogliamo il meglio per il club. Io voglio il meglio per il club, è il motivo per cui sono venuto al Manchester United, perché amo questo club. Ci sono alcune cose all'interno del club che non aiutano a raggiungere i massimi livelli come il Manchester City, il Liverpool e anche l'Arsenal adesso. Sarà difficile per il Manchester United essere in testa alla classifica nei prossimi due o tre anni".

cristiano ronaldo gary neville 1

Che idea si è fatto a proposito delle critiche di Neville?

"Ascoltare come ti criticano ex colleghi o compagni di squadra, quando vedono solo un punto di vista... È facile. È facile criticare, non so se hanno un lavoro in tv che gli impone di criticare per essere più famosi. Davvero, non lo capisco. È difficile quando vedi persone che erano nello spogliatoio con te criticare in quel modo. Penso che si approfittino della mia notorietà perché non sono stupidi. Sono il ragazzo più seguito al mondo. Non è un caso".

cristiano ronaldo wayne rooney 1

Anche Rooney l'ha criticata aspramente.

"Sono sorpreso. Un anno o sei mesi fa noi eravamo a casa mia, ha preso i suoi figli ed ha invitato mio figlio di 12 anni ad andare a giocare a casa sua a calcio. Io veramente non capisco le persone così. O vogliono essere nella copertina di un giornale o vogliono nuovi lavori o qualunque cosa. Rooney e Neville non sono miei amici, sono colleghi. Abbiamo giocato insieme, non abbiamo mai cenato insieme".

cristiano ronaldo gary neville wayne rooney

Invece il suo rapporto con Keane e Ferdinand è ottimo.

"Keane è il mio miglior capitano di sempre. Con Ferdinand eravamo vicini di casa e l'amicizia esisteva anche fuori dal campo. Sono bravissimi ragazzi, non solo perché parlano bene di me, ma perché loro erano nello spogliatoio. Sono giocatori di calcio e sanno come pensano e si comportano i calciatori".

2. BENZEMA SUL PALLONE D'ORO: 'RONALDO? NON SI È ANCORA CONGRATULATO CON ME.'

Da www.calciomercato.com

cristiano ronaldo karim benzema 1

Karim Benzema ha parlato in un'intervista a Telefoot, con riferimento all'exploit che lo ha portato alla vittoria del Pallone d'oro. Il centravanti francese, alla domanda "Cristiano Ronaldo si è congratulato con te?", ha risposto in maniera molto diretta: "No, non ancora". Quando l'intervistatore ha portato l'attenzione sul fatto che il comportamento di CR7 non sarebbe stato cordiale, la star francese ha replicato "con calma", come a voler dire "c'è ancora tempo, mi aspetto che lo faccia".

KARIM BENZEMA

Questo episodio non può che far pensare a quella foto, simbolo della rinascita di Benzema, in cui il francese applaude Ronaldo, fresco vincitore del Pallone d'oro del 2014. Se in quel frangente Karim, sullo sfondo, accettava il ruolo secondario che interpretava in quel Real Madrid, per Ronaldo non sembra essere così semplice riconoscere il premio vinto dal suo ex compagno di squadra.

cristiano ronaldo karim benzema 3

Proseguendo nell'intervista, con riferimento all'imminente Coppa del Mondo, Benzema ha rassicurato i tifosi. "Sarò presente e al 100%". Nonostante gli infortuni degli ultimi tempi, le sue condizioni sono buone e l'Equipe de France potrà contare su di lui. "Sto bene e sono in forma", ha aggiunto il campione dei Bleus, scacciando via ogni dubbio sull'instabilità della sua condizione fisica. Ci sarà Benzema e ci sarà anche Ronaldo. Chissà che non possano incontrarsi, in un revival di Francia-Portogallo, finale dell'Europeo 2016.

ARTICOLI CORRELATI

cristiano ronaldo karim benzema 2 cristiano ronaldo wayne rooney 3

cristiano ronaldo karim benzema 4 cristiano ronaldo wayne rooney 2 cristiano ronaldo wayne rooney 4 cristiano ronaldo gary neville 2