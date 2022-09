CROATI ARMATI - QUATTORDICI TIFOSI DELLA DINAMO ZAGABRIA, ARRIVATI A MILANO PER LA PARTITA CONTRO IL MILAN, SONO STATI DENUNCIATI DOPO ESSERE STATI TROVATI IN POSSESSO DI FUMOGENI, COLTELLI E UN BASTONE TELESCOPICO NEI PRESSI DELLO STADIO – GLI ULTRAS SONO STATI BECCATI NEL PARCHEGGIO DEL SETTORE OSPITI DELLO STADIO MEAZZA E SUBITO FERMATI E ACCOMPAGNATI IN QUESTURA – ALLERTA MASSIMA PER LA PARTITA: I SUPPORTER CROATI POTREBBERO CERCARE DI...

Car. Gu. Per www.milanotoday.it

Armi e torce. Quattordici tifosi della Dinamo Zagabria, arrivati a Milano per Dinamo-Milan valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, sono stati denunciati mercoledì mattina dopo essere stati trovati in possesso di fumogeni, coltelli e un bastone telescopico.

Gli ultras sono stati perquisiti nel parcheggio del settore ospiti dello stadio Meazza e subito fermati e accompagnati in questura. L'allerta per la gara - fischio d'inizio alle 18.45 - è massima, perché in città sono attesi circa 4mila tifosi croati e il pianio di sicurezza predisposto dalle forze dell'ordine è partito già in mattinata, con i controlli nei punti sensibili della città.

I "Bad Blue Boys", il gruppo principale della tifoseria di Zagabria, mancano dal capoluogo lombardo dal 2019, quando sbarcarono a San Siro per affrontare l'Atalanta, che all'epoca giocava le proprie partite europee al Meazza. Quel giorno i tifosi croati si erano trovati all'Arco ed erano partiti in corteo verso lo stadio paralizzando la città. Proprio fuori dall'impianto sportivo c'erano stati scontri con i bergamaschi, con un bilancio finale di otto feriti.

Il timore è che anche oggi gli ultras ospiti possano cercare di partire in corteo dopo essersi ritrovati in centro. Sulle chat Telegram che riuniscono i "Bad blue boys" girano già appuntamenti per poi andare "tutti insieme allo stadio".

