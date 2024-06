CROAZIA, UN BRUTTO CLIENTE - L’ITALIA DI SPALLETTI STASERA AFFRONTA UNA SQUADRA INDECIFRABILE: HA MOLTO TALENTO MA I SUOI TOP PLAYER SONO ANZIANOTTI - IN PATRIA LA CONSIDERANO UNA NAZIONALE A FINE CICLO DOPO LA FINALE MONDIALE DEL 2018 E IL TERZO POSTO DEL 2022 - IL CT ZLATKO DALIC: “CI SONO ALCUNI GIOCATORI VECCHI MA NON È IMPORTANTE L'ETÀ ANAGRAFICA, MA COME CI SI SENTE. L'ITALIA HA BISOGNO SOLO DI UN PUNTO, CERCHEREMO DI NON FARGLIELO FARE”

(ANSA) - LIPSIA, 23 GIU - Un solo punto in tre partite e l'accusa di essere una Nazionale a fine ciclo con giocatori troppo vecchi come la 'stella cadente' Lucas Modric, probabilmente all'ultima apparizione in una grande competizione internazionale come l'Europeo. Quella che vedrà domani sera opposta all'Italia sarà una Croazia all'ultima spiaggia che dovrà per forza vincere per restare in Germania e continuare la sua corsa a Euro 2024.

"E' una partita difficile, dobbiamo solo vincere per andare avanti - sottolinea nella conferenza della vigilia a Lipsia il selezionatore della Croazia, Zlatko Dalic -, non vogliamo andare a casa così presto, sarà una partita storica. Loro hanno bisogno di un solo punto cercheremo di non farglielo fare, noi siamo pronti ad affrontare la partita di domani. Non è l'Italia vera quella vista con la Spagna. Sicuramente c'è della pressione è una partita storica e c'è della pressione per i risultati non avuti e per dare al paese e ai tifosi un buon risultato.

Dobbiamo far veder il vero volto di questa Nazionale, dall'inizio dobbiamo risolvere la situazione che si è creata e passare il turno". Il Ct della Croazia, dopo i tre cambi effettuati tra la prima e la seconda partita, non dovrebbe confermare nemmeno stavolta la formazione titolare vista con l'Albania. Pasalic e Sucic verso un impiego dal 1', Brozovic e Perisic verso la panchina.

"Ci sono alcuni giocatori vecchi - ammette Dalic - ma non è importante l'età anagrafica, ma come ci si sente. Poi ognuno può dire e scrivere quello che vuole, portare questa maglia è un onore e noi domani la porteremo con onore". E poi sul ct azzurro: "Spalletti è un ottimo tecnico, gli faccio i complimenti per i suoi sucessi: l'Italia ha bisogno solo di un punto, cercheremo di non farglielo fare - ha concluso Dalic -. Cercheremo di restare tranqulli, di non cadere nel loro gioco, impedendogli di tenerlo in mano, di non cedere ad alcuna provocazione calcistica. Siamo pronti".

A proposito di giocatori vecchi, Mateo Kovacic difende il quasi 39enne Modric: "Non stiamo pensando all'ultima partita di Lucas, siamo contenti di averlo con noi anche quest'anno. Siamo felici di avere lui in campo. Non stiamo pensando a questo. Non abbiamo iniziato col piede giusto, in Qatar avevamo preso un solo gol ora cinque. Non abbiamo Perisic così in forma, il problema principale è che abbiamo cominciato a prendere troppi gol. Spalletti? Ci sentiamo, lo rispetto tantissimo, mi aspetto un'Italia di qualità".

