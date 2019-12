27 dic 2019 16:48

CROSETTI: "INCRESCIOSO INCIDENTE DOMESTICO PER IBRAHIMOVIC. SCIVOLA IN TINELLO, BATTE LA TESTA E DECIDE DI FIRMARE PER IL MILAN" – IBRA SU INSTAGRAM CON ABITO NERO E OCCHI ROSSI DA “DIAVOLO”: ZLATAN LANCIA UN ALTRO SEGNALE DEL SUO IMMINENTE RITORNO IN ROSSONERO