Con questi tamponi, questi focolai e questa incertezza, il campionato di calcio non ha il minimo senso. — maurizio crosetti (@m_crosetti) October 3, 2020

Il virus sta seguendo il modello Genoa: in un primo momento fu Perin, poi per precauzione venne tenuto a riposto Schöne. Domenica si è giocata Napoli-Genoa. E oggi, sabato, i positivi tra i rossoblù sono ventidue.

Nel Napoli l’andamento è più o meno simile. Il primo a risultare positivo è stato Zielinski. Oggi, invece, è toccato a Elmas. Domani il Napoli si sottoporrà ad altri tamponi. È molto probabile che Juventus-Napoli si giocherà. Gli azzurri saranno costretti a schierare una formazione largamente rimaneggiata – manca anche Insigne per infortunio.

Resta il nodo principale. E cioè che il Napoli è un potenziale cluster viaggiante. Che domani sera investirà i calciatori e i dirigenti della Juventus, oltre agli arbitri. De Laurentiis saggiamente ha avvisato Andrea Agnelli che al momento pare che abbia fatto da mercante. Si appella alla regola, così ha scritto il Corriere dello Sport. Quel che sorprende – da parte di Agnelli così come dei vertici del calcio italiano – è il voler ignorare che in ballo ci sono ben più dei tre punti. Siamo proprio certi che nessun calciatore della Juventus stia sollevando il problema? Capiamo che sono persone con stipendi alti, altissimi, privilegiati. Ma nel contratto dei calciatori non c’è scritto da nessuna parte che devono giocare anche con evidenti rischi di salute.

ELMAS HA IL COVID. NEGATIVI GLI ALTRI TAMPONI, CON LA JUVE SI GIOCA

Mimmo Malfitano per gazzetta.it

Un altro positivo dopo Piotr Zielinski. Si tratta di Eljif Elmas, il ventunenne macedone, da due stagioni col Napoli. I timori della vigilia sono stati confermati. Mancano ancora tre tamponi da processare e gli esiti potrebbero arrivare a breve. Il Napoli, ovviamente, si augura che non ci siano altri contagiati, ma la preoccupazione è grande. Il tecnico bianconero non sottovaluta il rischio di contagi all'interno del gruppo

In un primo momento, il club aveva annunciato la negatività di tutti coloro che si erano sottoposti al tampone stamattina, comunicando anche che quattro risultati non erano ancora arrivati. Poi, la notizia di Elmas che ha colpito Gattuso e i giocatori a poche ore dalla partenza per Torino, dove domani sera si giocherà lo scontro diretto contro la Juventus. L'ambiente napoletano è rimasto in apprensione per qualche ora, in attesa dell'esito degli altri tre tamponi.

Forte era il timore di altrettanti nuovi contagi, timore scongiurato quando è arrivata la notizia che dei 4 tamponi mancanti solo quello di Elmas risultava positivo. E' stato scongiurato il pericolo che la partita potesse saltare per la presenza di un focolaio anche in casa Napoli dopo quanto accaduto al Genoa, l'avversario della scorsa domenica, a Fuorigrotta.

Gattuso e i giocatori sono, adesso, al San Paolo per svolgere l'allenamento. La partenza per Torino è fissata per le ore 19. Da indiscrezioni si è appreso che la squadra e lo staff tecnico potrebbero essere sottoposti ad un quarto tampone in una settimana, domani mattina, a poche ore dall'inizio della partita. Intanto, domani sera, da Torino, i nazionali raggiungeranno le rispettive rappresentative, mentre gli altri rientreranno a Napoli e martedì mattina dovrebbero essere sottoposti ad un ulteriore tampone.

