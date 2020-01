CUTRONE, L’EMIGRANTE DI INSUCCESSO – L’EX ATTACCANTE DEL MILAN TORNA IN ITALIA: LA FIORENTINA LO HA PRESO IN PRESTITO (CON OBBLIGO DI RISCATTO) DAL WOLVERHAMPTON - NON TUTTI I CALCIATORI ITALIANI, ANCHE IMPORTANTI, CHE VANNO A GIOCARE ALL’ESTERO HANNO SUCCESSO. I CASI IMMOBILE, CASSANO, CERCI, KEAN…

Da ansa.it

Patrick Cutrone è sbarcato dopo le 23 a Firenze con un volo da Francoforte. L'attaccante classe '98 è il primo acquisto della Fiorentina in questa sessione di gennaio, approda dal Wolverhapton in prestito oneroso con obbligo di riscatto fra 18 mesi, un'operazione complessiva per circa 18 milioni di euro, con una clausola che prevede il diritto di recompra da parte del club inglese e nei cinque giorni successivi la possibilità di controriscatto da parte della società viola.

L'ex giocatore del Milan effettuerà le visite mediche prima di iniziare la sua nuova avventura: ad accoglierlo all'aeroporto il suo procuratore Giovanni Branchini e Giancarlo Antognoni. Intanto uno dei figli del dg viola Joe Barone, Giuseppe, 21 anni, giocatore dei New York Cosmos di proprietà di Commisso è in questi giorni in prova al Perugia.

Da ilposticipo.it

A volte ritornano, persino dopo pochi mesi. La scelta della Fiorentina di riportare in Italia Cutrone, ceduto dal Milan al Wolverhampton non più di sei mesi fa, certifica un dato: non tutti i calciatori italiani, anche importanti, che vanno a giocare all’estero hanno successo. L’attaccante comasco, ad esempio, non ha avuto lo spazio che si aspettava e ha già fatto i bagagli, tornando nel Belpaese. Una strada che sembrava spianata anche per Kean, che però ora ha trovato Ancelotti e potrebbe decollare in Premier. Cutrone comunque può stare tranquillo: fare flop lontano dall’Italia non è poi un dramma. Nel corso degli anni è successo a tutti, persino…ai migliori della Serie A.

