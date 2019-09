DAGOESCLUSIVO! – ECCO LE IMMAGINI CHE TUTTA MILANO VORREBBE VEDERE! SONO I RENDER DEL TERZO DEI 4 PROGETTI DEL NUOVO STADIO MEAZZA, ESCLUSO DA MILAN E INTER NONOSTANTE LE FIRME ILLUSTRI DI STEFANO BOERI (È COPERTO DI ALBERI COME IL BOSCO VERTICALE), FABIO NOVEMBRE E MARCO BALICH - I MALIGNI SOSTENGONO CHE LE DUE SOCIETÀ L’ABBIANO SCARTATO PERCHÉ SCOMPAGINA I LORO PIANI IMMOBILIARI, EPPURE SAREBBE UNA SOLUZIONE CHE FAREBBE CONTENTI TUTTI. COMPRESO IL COMUNE, CHE HA L’ULTIMA PAROLA, E BEPPE SALA…

il progetto di boeri novembre balich arup per il nuovo stadio meazza

GUGLIE O ANELLI: COME SARÀ IL NUOVO SAN SIRO? LE PRIME IMMAGINI DEI DUE PROGETTI DEL NUOVO STADIO DI MILANO – NEL PRIMO PROGETTO DEL COLOSSO AMERICANO 'POPULOUS' ANCHE DUE TORRI E AREE INTERNE CHE RICORDANO PIÙ IL FOYER DI UN TEATRO CHE I LOCALI DI UNO STADIO - SONDAGGIO DEL MILAN (AFFIDATO ALL’EX GURU DI OBAMA E RENZI JIM MESSINA): I FAVOREVOLI TRA 58 E 67%

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/guglie-anelli-come-sara-nuovo-san-siro-nbsp-prime-immagini-214668.htm

progetti nuovo san siro

DAGOESCLUSIVO

BOSCO VERTICALE A MILANO - STEFANO BOERI

C’è qualcosa a Milano che tutti vorrebbero vedere e che pochi hanno già visto. È il convitato di pietra nella polemica che sta infiammando la città meneghina tra chi è favorevole a ristrutturare il mitico Meazza (che tutti continuano a chiamare San Siro) e chi vorrebbe invece abbatterlo e sostituirlo con un nuovo stadio scintillante, uguale a quelli del football americano.

Stefano Boeri funerali moratti

È il progetto, rimasto per ora nei cassetti delle due squadre, sorto dalle menti di quattro illustri visionari: Stefano Boeri (interista), famoso per il suo milanesissimo Bosco Verticale, Fabio Novembre (milanista), punta del Design internazionale, Marco Balich, che trasforma gli stadi in spettacoli grandiosi e i serissimi ingegneri di Arup, la società di ingegneria più importante del mondo.

Marco Balich

il progetto di boeri novembre balich arup per il nuovo stadio meazza 1

fabio novembre

Il loro progetto Green non verrà mostrato dalle squadre alla città, che hanno selezionato per ora i progetti dello studio americano Popolous (che sembra favorito) e di Cmr, nonostante le richieste di Sala, che avrebbe voluto vedere tutte le opzioni in campo. Si tratta in entrambi i casi di opere mastodontiche, con guglie e doppi anelli e che - dicono i più maligni - fanno comodo soprattutto ai piani immobiliari delle due squadre milanesi. Domani ci sarà la presentazione ufficiale del ‘vincitore’ da parte dei club. Ma l’ultima parola spetta al Comune, che entro il 10 ottobre deve esprimersi sull’interesse pubblico dell’opera. I residenti dell’area - e non solo - sono in fermento e si chiedono perché debbano essere interpellati i due club, e non la cittadinanza.

beppe sala sindaco di milano il progetto di boeri - novembre - balich - arup per il nuovo stadio meazza 3

san siro progetto

Fatto sta che nei salotti di Milano circolano immagini di una soluzione che in un colpo solo potrebbe far contenti le società sportive, gli abitanti del quartiere e il Comune, impegnato in una grande campagna per fare Milano più verde. Ma per ora, a Milano, la squadra più forte non gioca. Ancora per quanto?

il progetto di boeri novembre balich arup per il nuovo stadio meazza 2

Il progetto prevede uno stadio coperto di alberi, un grande parco attorno, un memoriale del vecchio Meazza dove riscoprire le gesta dei grandi campioni e addirittura una pista di atletica aperta alla città sul tetto dello stadio

san siro san siro