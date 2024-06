16 giu 2024 19:13

DALL’INCUBO ALLA RINASCITA: IL GOL LIBERATORIO DELL’EX INTERISTA CHRISTIAN ERIKSEN, A TRE ANNI DALL'ARRESTO CARDIACO - NELLA PRIMA PARTITA, CONTRO LA SLOVENIA, AGLI EUROPEI GIOCATA DOPO IL MALORE IN CAMPO A EURO 2021, IL CENTROCAMPISTA DELLA DANIMARCA È ANDATO A SEGNO - "SONO PASSATI TRE ANNI, NEL FRATTEMPO SONO SUCCESSE TANTE COSE E QUINDI NON CI PENSO OGNI GIORNO. NON VEDO L'ORA DI GIOCARE A CALCIO E PENSO AGLI ASPETTI POSITIVI”