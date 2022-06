DALL’INGHILTERRA: IL PSG VUOLE MOURINHO! GIANLUCA DI MARZIO (SKY): "IL RAPPORTO TRA MOU E LA ROMA PROSEGUIRÀ ANCHE NELLA PROSSIMA STAGIONE. IL PORTOGHESE SARA' AL 100% L'ALLENATORE DEI GIALLOROSSI. L'OTTIMO RAPPORTO TRA MOURINHO E IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DEI PARIGINI LUIS CAMPOS È INNEGABILE, MA IL PSG E' INDIRIZZATO SU GALTIER ATTUALMENTE SEDUTO SULLA PANCHINA DEL NIZZA..."

Da gianlucadimarzio.com

È una delle voci circolate di più nella stampa internazionale: il PSG, in cerca di un successore di Mauricio Pochettino, avrebbe messo gli occhi su José Mourinho. La situazione, in realtà, è differente.

La posizione dell'allenatore portoghese alla guida del club giallorosso è più che mai salda. Non ci sono infatti segnali all'interno del mondo Roma di un possibile addio, né Mourinho d'altro canto sta pensando a un futuro lontano dalla capitale.

Sia la società sia l'allenatore stanno lavorando in sinergia per preparare al meglio la prossima stagione sotto ogni punto di vista, a partire dal mercato. Non ci sono quindi dubbi: Mourinho sarà al 100% l'allenatore della Roma per la stagione 2022/2023, come anche lui stesso aveva dichiarato dopo la finale di Conference League ("Non ci sono dubbi, io voglio rimanere qui").

L'ottimo rapporto tra l'allenatore portoghese e il nuovo direttore sportivo dei parigini Luis Campos è innegabile, ma entrambe le parti sono concentrate su altri obiettivi.

PSG, obiettivo Galtier

Sul taccuino del dirigente del Paris Saint-Germain, infatti, al primo posto c'è adesso il nome di Christophe Galtier, attualmente seduto sulla panchina del Nizza, premiato in tre occasioni come miglior allenatore della Ligue 1.

Quest'anno, Galtier ha conquistato il quinto posto in Ligue 1 a parimerito con il Rennes quarto in classifica. L'allenatore francese è una vecchia conoscenza di Campos, che lo ha portato sulla panchina del Lille nel 2017. Una scelta rivelatasi azzeccata: Galtier ha infatti guidato il Lille alla conquista del campionato francese nella stagione 2020/2021, ai danni del... PSG. Dove ora, a un anno di distanza, potrebbe approdare.

Da gazzetta.it

Una voce a dir poco clamorosa dall'Inghilterra: il Psg avrebbe messo nel mirino José Mourinho. Dopo l'accordo, per farne il nuovo responsabile dell'area mercato, con il portoghese Luis Campos, il club parigino si è messo alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Pochettino. E il nome di Mou avrebbe affiancato quello di Christophe Galtier, attuale tecnico del Nizza, ma uno dei protagonisti del miracolo Lilla, proprio insieme a Campos.

Secondo il Telegraph, però, lo Special One sarebbe in vantaggio, nonostante il contratto da 7 milioni di euro a stagione, con data di scadenza 2024, che lo lega alla Roma. Anche Mourinho è una vecchia conoscenza di Campos, e non solo perché i due sono connazionali. Hanno, infatti, lavorato insieme al Real Madrid e Mou aveva provato a portare l'uomo mercato al Manchester United. Tentativo vano. Ora è Campos che starebbe cercando di riunire la coppia a Parigi…

