19 gen 2024 14:53

DANI ALVES LE PROVA TUTTE PER "DRIBBLARE" IL CARCERE - IL CALCIATORE BRASILIANO, ACCUSATO DI AVER AGGREDITO SESSUALMENTE UNA 23ENNE NEI BAGNI DI UNA DISCOTECA A BARCELLONA, INTENDE CAMBIARE PER LA QUINTA VOLTA LA VERSIONE DEI FATTI IN TRIBUNALE - L'EX BLAUGRANA SOSTERRÀ LA TESI DELL'UBRIACHEZZA E DI AVER AGITO INCONSAPEVOLMENTE: PER CONFERMARE LA SUA ARGOMENTAZIONE, VORREBBE MOSTRARE AI GIUDICI UNA...