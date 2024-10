DANNEGGIATI E MAZZIATI - LA NAZIONALE ITALIANA DI PALLANUOTO È STATA SQUALIFICATA PER SEI MESI E CONDANNATA AL PAGAMENTO DI 50 MILA DOLLARI - IL MOTIVO? LE CONTESTAZIONI AL CLAMOROSO "ORRORE" ARBITRALE, SUBÍTO AI QUARTI DI FINALE DELLE OLIMPIADI DI PARIGI CONTRO L’UNGHERIA (MATCH PERSO AI RIGORI) - LA SQUADRA HA DATO LE SPALLE ALLA GIURIA MENTRE SUONAVA L'INNO DI MAMELI, NELLA SFIDA CON LA SPAGNA - IL "SETTEBELLO" SALTERÀ LA PROSSIMA COPPA DEL MONDO, MA I MONDIALI DELL’ESTATE A SINGAPORE SONO SALVI...

LA PROTESTA DEL SETTEBELLO ? Dopo i torti arbitrali subiti nel quarto di finale contro l'Ungheria gli azzurri decino di girarsi di spalle rispetto arbitri e giuria durante l'inno. Al 1° pallone conquistato il CT Campagna chiama timeout e Condemi si autoespelle. pic.twitter.com/b3BeyQ3mmV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 9, 2024

Settebello punito per le proteste alle Olimpiadi di Parigi. Sei mesi di squalifica a cominciare da ieri. E 50 mila dollari di multa da pagare entro gennaio cui se ne possono aggiungere altrettanti in caso di ulteriori violazioni. Niente Coppa del mondo. Una sentenza attesa dalla Federnuoto, che non farà ricorso, e per certi versi neanche troppo dolorosa visto che i Mondiali dell’estate prossima a Singapore sono salvi.

Gli azzurri della pallanuoto colpevoli, secondo la Federazione internazionale, di aver tradito lo spirito olimpico e di non aver rispettato il fair play, un appunto che già in Francia aveva fatto lo stesso presidente del Coni, Giovanni Malagò («Protesta non condivisibile così come non lo sono state di certo alcune decisioni arbitrali contro l’Ungheria. Sono dispiaciuto di questa reazione che comunque resta contraria allo spirito olimpico »).

Le contestazioni a un clamoroso errore arbitrale subito nella gara ai quarti contro l’Ungheria (poi persa ai rigori) e poi le spalle girate alla giuria mentre suonava Mameli nella sfida con la Spagna, un’immagine che ha fatto il giro del mondo, hanno violato l’articolo 5 del World Aquatics Integrity Code che, in sintesi, detta le regole della buona condotta. [...]

La ferita dei Giochi non si è ancora rimarginata tra le calottine azzurre. Che pagano, consapevoli di doverlo fare, nella speranza che possa tornare utile allo sport. L’esperienza di Parigi ha fatto emergere molte debolezze nel sistema, in particolare in quello del Var. L’episodio che ha scatenato il tutto risale al 7 agosto scorso, appunto nella sfida ai quarti del Settebello contro l’Ungheria: protagonista Francesco Condemi, espulso per gioco violento. L’attaccante segna il 3-3, ma alla fine del tiro in porta col braccio e il dorso della mano aperta, colpisce la fronte di Szilard Jansik.

Al capitano magiaro scende sangue dal sopracciglio, gli arbitri interrogano il Var e giudicano l’azione brutale. Il catanese viene cacciato dalla vasca, per 4 minuti nessuno può sostituirlo, la squadra gioca con l’uomo in meno, la rete è annullata e viene assegnato rigore agli avversari. Stranezza: Condemi non viene squalificato, come sarebbe stato di rito. Alla sua prima Olimpiade, a 20 anni, esce dalla vasca incredulo e furibondo [...]

Anche se nelle motivazioni si ammette che gli arbitri avevano a disposizione poche immagini, e peraltro di cattiva qualità, e che Condemi non era colpevole di violenza. Un paradosso dopo l’altro. Anche per questo la Federnuoto «ribadisce la necessità che la giuria abbia a disposizione strumenti tecnici di alto livello professionale, onde evitare la possibilità che si ripetano errori tanto clamorosi quanto lesivi per l’immagine della pallanuoto ».

