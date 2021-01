DATEGLI UNA PANDA - IL PORTIERE DEL GENOA FEDERICO MARCHETTI OSTENTA SERENITA' ZEN DOPO LA DISTRUZIONE DELLA SUA FERRARI: "MI DISPIACE MA NELLA VITA CONTA ALTRO!" - IL BENZINAIO A CUI AVEVA AFFIDATO IL SUO GIOIELLO HA AVUTO UN INCIDENTE FINENDO CONTRO IL GUARDRAIL E IL BOLIDE (670 CAVALLI DI POTENZA, E UN PREZZO DI LISTINO INTORNO AI 300 MILA €) NE È USCITO MALCONCIO - E SULLE CATTIVERIE DEI SOCIAL... - VIDEO

Da gazzetta.it

Federico Marchetti, qualche ora dopo aver scoperto che la sua Ferrari era stata distrutta, si sfoga sui social ma nono non postando l'immagine della sua rossa, ma una foto in cui sorride. Con questo messaggio: "Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita! #respect".

Il portiere del Genoa aveva infatti portato la sua Ferrari a lavare e mentre il benzinaio gliela riportava ha avuto un incidente finendo contro il guardrail e il bolide (670 cavalli di potenza, e un prezzo di listino intorno ai 300 mila euro) ne è uscito piuttosto malconcio... L'avantreno è andato infatti completamente distrutto e la ruota anteriore sinistra è stata divelta nell'urto con il marciapiede. Si parla di qualche decina di migliaia di euro di danni, nella miglior delle ipotesi.

Le cattiverie a cui si riferisce Marchetti nel messaggio sono quelle lette sui social un po' sul benzinaio in questione, un po' sulla Ferrari in sé. Ma il portiere taglia corto e lo dice chiaro: "Conta altro nella vita".