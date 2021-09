DAZN, LA ROTELLINA FA GIRARE I PALLONI AI PRESIDENTI - IERI INCONTRO TRA L’AD DELLA LEGA A DE SIERVO E DAZN. I CLUB TEMONO LA GRANDE FUGA DEGLI SPONSOR CHE HANNO INIZIATO A LAMENTARSI E CHIEDONO UN METODO OMOGENEO DI RILEVAZIONE DEI DATI PER VALUTARE IL RITORNO DEI LORO INVESTIMENTI. IL NODO È SEMPRE QUELLO DELLA MISURAZIONE DEGLI ASCOLTI: DAZN USA IL METODO NIELSEN, NON AUDITEL - ENTRO DIECI GIORNI UN’ASSEMBLEA PER DISCUTERE CON LE SOCIETÀ…

P.Gua. per il "Corriere dello Sport"

L’ultimo week-end non ha registrato problemi particolari, ma dopo quando accaduto nei turni precedenti e, in particolare, dopo il blocco di giovedì scorso in occasione dei match delle 18.30, la questione Dazn resta aperta. Se n’è parlato pure ieri durante il Consiglio di Lega.

Mentre in mattinata, l’ad De Siervo ha avuto un incontro con la media-company. La scorsa settimana, all’indomani dell’”incidente”, da via Rosellini era partita una lettera dai toni piuttosto duri, con la precisa richiesta a Dazn di garantire un servizio in linea con quanto previsto dal contratto. L’ultima giornata può essere un primo segnale in questo senso, ma occorre che sia sempre così. Anche perché in queste settimane, i problemi sono stati di natura differente.

Dazn è già intervenuta, promettendo un “risarcimento” per chi non ha potuto accedere il servizio. E, in una nota, ha sottolineato che «il dialogo e il confronto con la Serie A proseguono in un immutato clima di e di collaborazione e trasparenza». Ma è chiaro che si tratta di una pezza, non di una soluzione.

Di sicuro, la Lega monitorerà la situazione con maggiore attenzione. E oltre a quello di De Siervo sono da mettere in preventivo ulteriori incontri tra le parti, insieme a un’assemblea per inizio ottobre. Chiaro che ci sia un po’ di nervosismo. Del resto, nei mesi scorsi si è consumata una svolta senza precedenti, accettando l’offerta di Dazn per tutti i diritti del campionato: 840 milioni per 7 gare in esclusiva e le altre 3 in co-esclusiva con Sky. Il prodotto, però, va tutelato.

Da un lato ci sono i tifosi che pagano per un servizio che, in queste prime giornate, non hanno potuto sfruttare adeguatamente. Ma dall’altro ci sono anche gli sponsor e i partner commerciali, a cui è stata assicurata una certa visibilità, che è venuta meno nel momento in cui si sono registrati i blocchi nella visione delle partite.

