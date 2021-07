DAZN SI PAPPA ANCHE EUROPA LEAGUE E CONFERENCE, MEDIASET COPPA ITALIA E SUPERCOPPA, E LA RAI? - SVOLTA SUI DIRITTI TV NELLA PROSSIMA STAGIONE: IL "BISCIONE" SI È AGGIUDICATO LE DUE COMPETIZIONI OFFRENDO 48,2 MILIONI E SUPERANDO LA PROPOSTA DI VIALE MAZZINI, A CUI RESTANO I DIRITTI RADIOFONICI PER 400 MILA EURO... - DAZN HA STRETTO ANCHE UNA PARTNERSHIP CON YOUTUBE PER LA CHAMPIONS FEMMINILE

la coppa italia vinta dalla juventus

1 - DIRITTI TV: LEGA SERIA A, A MEDIASET COPPA ITALIA E SUPERCOPPA

(Adnkronos) - La Coppa Italia e la Supercoppa italiana saranno trasmesse su Mediaset per i prossimi tre anni. Lo ha deciso l'Assemblea della Lega Serie A attualmente in corso ha assegnato.

La tv del biscione ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione.

2 - DAZN TRASMETTERÀ ANCHE L'EUROPA LEAGUE E LA CONFERENCE: I DETTAGLI

Da www.calciomercato.com

la roma di mourinho in conference league

Non solo Serie A, Liga, FA Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana e Mls. Su Dazn sbarcano anche Europa League e Conference League. Fino al 2024, infatti, Dazn potrà contare su tutte le partite della seconda e della terza competizione continentale per club, con la Conference League che fa il suo debutto.

diletta leotta dazn

Offerta che si arricchisce, quindi, con le due competizioni che non saranno in esclusiva, in quid presenti anche nel pacchetto Sky. Lazio, Napoli e Roma, quindi, saranno visibili, nel loro cammino europeo, anche su Dazn.

3 - DAZN TRASMETTERÀ LA CHAMPIONS FEMMINILE SU YOUTUBE

Da www.calcioefinanza.it

Dazn ha acquisito i diritti globali per trasmettere la UEFA Women’s Champions League per le prossime quattro stagioni, dal 2021 al 2025. Come parte di questo accordo storico, per far crescere ulteriormente lo sport, Dazn ha stretto una partnership con YouTube che, per la prima volta, renderà la competizione live e disponibile per i fan di tutto il mondo.

woman champions league

È la prima volta che UEFA centralizza i diritti tv di tutte le partite di Champions League femminile su un’unica piattaforma globale. In un momento in cui lo sport femminile professionistico continua a lottare per una maggiore visibilità, questa nuova partnership offre alle giocatrici, ai club e alla competizione stessa, un’importante visibilità rendendo le partite per tutta la stagione disponibili ai fan di tutto il mondo.

champions league femminile 6

Per le prime due stagioni (2021-23), infatti, i tifosi potranno seguire live e on demand su Dazn tutte le 61 partite, dalla fase a gironi fino alla finale, e gratuitamente sul canale YouTube di Dazn. Per le ultime due stagioni (2023-25), invece, tutte le 61 partite saranno in diretta su Dazn mentre 19 partite saranno disponibili sul canale YouTube di Dazn.

champions league femminile 5

L’accordo pluriennale garantisce a DAZN i diritti esclusivi in tutto il mondo, ad eccezione dei paesi MENA (Medio Oriente e Nord Africa) – dove saranno a disposizione clip e highlights – e della Cina.

Si tratta di uno dei più grandi accordi di trasmissione nella storia del calcio femminile e rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno globale di Dazn per lo sport femminile, che ha come obiettivo quello di far crescere la UEFA Women’s Champions League, avvicinando sempre più tifosi alle squadre e ispirando le future generazioni di sportivi.

champions league femminile 3

A questo proposito, Dazn debutta oggi sul proprio canale YouTube dedicato alla UEFA Women’s Champions League con il cortometraggio “We All Rise With More Eyes“. Il film è diretto dalla pluripremiata Alyssa Boni e doppiato dal rapper britannico FLOHIO.

champions league femminile 2

Questo il commento di James Rushton, Co-CEO, Dazn Group: «Siamo entusiasti di essere la nuova emittente globale della UEFA Women’s Champions League e non vediamo l’ora di lavorare con YouTube e Google per avvicinare i fan al gioco e far brillare le sue stelle come mai prima d’ora. DAZN è stata fondata con l’obiettivo di rendere gli sport premium più accessibili e cosa c’è di più accessibile che centralizzare i diritti per la prima volta rendendo disponibili gratuitamente tutte le partite su YouTube? Da un giorno all’altro, questo renderà il calcio femminile più facile da guardare in tutto il mondo. In questo percorso, lavoreremo per offrire un prodotto qualitativamente eccellente a cui si aggiungeranno nuovi contenuti che contribuiranno a dare risonanza alla competizione».

champions league femminile 4

Cécile Frot-Coutaz, Head of EMEA, YouTube, ha dichiarato: «YouTube è la destinazione globale per contenuti premium e diversificati. Siamo felici di poter collaborare con DAZN e la UEFA per portare le partite della UWCL ai fan di tutto il mondo, in diretta e gratuitamente su YouTube. La pandemia ha creato molta incertezza per lo sport e in particolare per lo sport femminile. È più importante che mai trovare ora nuovi ed entusiasmanti modi per consentire ai fan di godersi questa competizione di grandissimo livello. Siamo entusiasti di poter portare la UEFA Women’s Champions League sulla piattaforma e aiutare questo sport ad essere visibile ai fan di tutto il mondo».

champions league femminile 1

«Si tratta di un accordo unico per il calcio femminile poiché questa partnership tra UEFA, DAZN e YouTube farà in modo che la UEFA Women’s Champions League possa essere seguita dai tifosi e da tutti coloro che amano questo gioco ovunque si trovino nel mondo. Questo livello di visibilità cambia completamente la prospettiva, poiché le migliori giocatrici e le migliori squadre femminili del mondo possono ispirare più ragazze e ragazzi ad innamorarsi di questo sport. Insieme stiamo portando il calcio femminile nel mondo e tutti coloro che ci seguiranno faranno davvero la differenza per raggiungere qualcosa di più grande», le parole di Nadine Kessler, Chief of Women’s Football, UEFA.