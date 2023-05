25 mag 2023 09:21

DE LAURENTIIS SHOW: “STIAMO SVENDENDO IL CALCIO”. E AURELIONE LASCIA IN ANTICIPO L’ASSEMBLEA DELLA LEGA - MOTIVO DEL CONTENDERE, I BANDI APPENA APPROVATI PER LA VENDITA DEI DIRITTI TV. L’AD DELLA LEGA DE SIERVO STAVA PARLANDO DELL’ADVISOR CHE DOVRÀ AFFIANCARE VIA ROSELLINI SULLA POSSIBILE SCELTA DI UN PARTNER FINANZIARIO (VOTATO LAZARD), E DE LAURENTIIS È ESPLOSO: “I FONDI FANNO IL LORO MESTIERE MA NOI NON SAPPIAMO AMMINISTRARE IL CALCIO" - ANCHE FIORENTINA E MILAN HANNO LASCIATO L’ASSEMBLEA IN ANTICIPO