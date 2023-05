30 mag 2023 17:39

DE LAURENTIIS VUOLE FARE IL PORTOGHESE? – PER IL DOPO SPALLETTI, IL NAPOLI AVREBBE FATTO UN'OFFERTA DI 6 MILIONI DI EURO LORDI A SERGIO CONCEICAO, ATTUALE TECNICO DEL PORTO. LA TRATTATIVA SAREBBE IN CORSO – DOMENICA, A “CHE TEMPO CHE FA”, IL PRESIDENTE AVEVA RIVELATO: “STIAMO VALUTANDO ALLENATORI PER CONTINUARE CON IL 4-3-3”. E AVEVA ESCLUSO L'IPOTESI LUIS ENRIQUE: “HA IN TESTA LA PREMIER” – VIDEO