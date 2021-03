DEBUTTO E MI BUTTO - PRIMO MATCH DA PANICO NELLA FEDERAZIONE DI WRESTLING "AEW" PER SHAQUILLE O’NEAL, EX STAR DELLA NBA, CHE SI LANCIA CONTRO L’AVVERSARIO CODY RHODES SCARVENTANDOLO FUORI DAL RING: I DUE ATTERRANO SU UN TAVOLO DI LEGNO CHE VA IN MILLE PEZZI SOTTO IL LORO PESO – NE ESCONO DOLORANTI, ARRIVA PURE L’AMBULANZA, MA… VIDEO

Giuseppe Di Giovanni per "www.gazzetta.it"

I tavoli, lo schianto, una buonissima capacità di intrattenere sul ring e… la prima vittoria. Questo è il riassunto del primo match di Shaquille O’Neal in Aew. L’ex star della Nba doveva esordire al pay-per-view Aew Revolution ma la corrispondenza fra questo evento e l’imminente All Star Game hanno fatto anticipare di qualche giorno l’impegno di Shaq, che si è presentato Aew Dynamite, nel consueto episodio settimanale, in questo match a coppie miste che prevedeva anche Jade Cargill coinvolta nella contesa, contro Cody Rhodes e Red Velvet.

Ed è proprio Jade che ottiene lo schienamento decisivo del match, ovviamente ai danni di Red Velvet, approfittando dell’assenza di Cody dal ring dopo che era riuscito a far schiantare Shaq contro un tavolo grazie a un CrossBody, per l’incredulità di Jim Ross al tavolo di commento e di tutti i fan che non si aspettavano subito un impatto così duro di un atleta che non si è mai cimentato nel wrestling. Shaq ha sfruttato la sua enorme mole, uscendo dagli schienamenti di Rhodes con la sua grande potenza.

Ovviamente, come parte della storyline, al termine del match Shaq è stato caricato su un’ambulanza… ma quando il reporter Tony Schiavone ha aperto la porta non lo ha più trovato. Il tutto lascia presagire a una prosecuzione della storia e a un nuovo coinvolgimento di O’Neal in Aew. Intanto la prima è andata benissimo, per un ragazzone che ha sempre mostrato la sua passione per il wrestling.

