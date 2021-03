DECOLLO, MA NON MOLLO – SPAVENTOSO INCIDENTE DI FORMULA E PER ALEX LYNN: LA MONOPOSTO DEL PILOTA È “DECOLLATA” DOPO UNA COLLISSIONE CON LA JAGUAR E SI È CAPOVOLTA, CONTINUANDO LA SUA CORSA CON LE RUOTE PER ARIA - MIRACOLOSAMENTE IL 27ENNE È USCITO DALL’ABITACOLO PRATICAMENTE ILLESO E… - VIDEO

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. ? to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alex’s aid. #ABBFormulaE #DiriyahEPrix @alexlynnracing @mitchevans_ pic.twitter.com/hp7FTNYR8w — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 28, 2021

Aurelio Vindigni Ricca per "auto.everyeye.it"

incidente alex lynn in formula e 5

Le competizioni Formula divertono il pubblico da decenni, non sono però esenti da rischi e incidenti. Appena l’anno scorso abbiamo assistito a un terribile schianto in Formula 1 che ha coinvolto Romain Grosjean, la stagione di Formula E 2021 è invece iniziata con un incredibile incidente successo ad Alex Lynn.

incidente alex lynn in formula e 4

Nel corso della prima gara del campionato 2021, corsa in notturna sul circuito di Diriyah in Arabia Saudita, la Mahindra numero 94 di Alex Lynn è incredibilmente “decollata” dopo una collisione avvenuta con la Jaguar numero 20 di Mitch Evans, cappottandosi per giunta. Fortunatamente, anche grazie all’incredibile qualità delle monoposto Formula attuali, il 27enne pilota britannico è uscito dall’incidente praticamente illeso, a vedere le immagini però sembra quasi un miracolo.

incidente alex lynn in formula e 6

La ABB FIA Formula E World Championship ha condiviso su Twitter (trovate il player in basso, assicuratevi di non avere ad-blocker attivi per vederlo) le immagini dell’incidente riprese dalla migliore angolazione possibile, nelle quali si vede la monoposto elettrica spiccare letteralmente il volo in una sezione di rettilinio e girarsi su se stessa. Ovviamente è stata tanta la paura per Alex Lynn, con la federazione che ha subito bloccato il GP per evitare ulteriori incidenti e prestare immediati soccorsi al pilota.

incidente alex lynn in formula e 2 alex lynn incidente alex lynn in formula e 8 incidente alex lynn in formula e 1 incidente alex lynn in formula e 7