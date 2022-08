DECRESCITA FELIX – NELLA SCORSA STAGIONE, GETTATO NELLA MISCHIA DA JOSÉ MOURINHO, FELIX AFENA-GYAN È STATO UNA RIVELAZIONE – LA DOPPIETTA CON IL GENOA AVEVA PORTATO AL RINNOVO DI CONTRATTO CON LA ROMA, CON TANTO DI SCARPE BALENCIAGA REGALATE DA MOU – ORA IL 19ENNE GHANESE HA RICEVUTO INSULTI (ANCHE RAZZISTI) PER L'ENTRATA IN RITARDO SULLA TIBIA DI WIJNALDUM… – LO “SPECIAL ONE” LO DIFENDE: “FECCIA CHI LO INCOLPA”

La carriera di un calciatore a volte può sembrare una corsa sull’ottovolante: continui saliscendi, dalle stelle alle stalle in poco tempo o in appena 90 minuti. E la parabola discendente di Felix ne è recente testimonianza.

Curioso come la vita del giovane attaccante giallorosso sia cambita in pochi mesi. Dalla doppietta da sogno a Genova, che lo aveva portato sulle prime pagine di tutti i quotidiani e condotto, qualche mese dopo, al rinnovo di contratto con la Roma. Alle scarpe Balenciaga, regalate da Josè Mourinho come premio per la crescita del ragazzo.

Poi qualcosa si è inceppato, le prestazioni in campo non hanno mostrato più nulla di talentuoso e lo spazio tra le rotazioni dello Special One è andato via via diminuendo. L’arrivo di Dybala e la conferma di Zaniolo hanno ridotto ulteriormente lo spazio, anzi le necessità della squadra impongono di liberare altro spazio.

Da risorsa in campo diventa potenziale plusvalenza sul mercato per liberare lo slot necessario ad ingaggiare il “Gallo” Belotti. La Cremonese lo cerca, lui tentenna e sui social network i tifosi iniziano a mugugnare.

L’ultimo episodio nel pomeriggio di ieri a Trigoria, con un’entrata in ritardo sulla tibia di Wijnaldum che va in frantumi. Solo uno sfortunato episodio ma ai tifosi poco importa: le reazioni social sono tante e quasi tutte da censurare. Addirittura si arriva anche a insulti razzisti come "Ti possa rompere anche tu e tronare in afrika".

La rabbia dello Special One è quella poi da non sottovalutare: l’avventura di Felix con la maglia della Roma è agli sgoccioli, Mou vuole Belotti e ha iniziato il countdown per riavere Wijnaldum. Quel feeling con il giovane attaccante ghanese sembra ormai far parte dell’album dei ricordi.

Ma a difendere Felix è proprio Mourinho attraverso il suo profilo Instagram: "Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale come Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo è una vera feccia - scrive -. Stiamo tutti insieme stasera: giochiamo per la Roma, per Gini e per Felix".

"A volte il calcio può essere una m**da - esordisce lo Special One -. In sole 2 settimane Gini è diventato uno di noi per via delle sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo, in un incidente molto sfortunato ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal giocare per molto tempo. Ma a volte non è solo il calcio ad essere una m**da, le persone possono anche esserlo".

