LA DECRESCITA INFELICE DELLA ROMA: DOPO CONTE, PALLOTTA PRENDE IL PALO ANCHE DA GASPERINI CHE RESTA ALL’ATALANTA – ALLEGRI E SPALLETTI AL MOMENTO SONO SENZA SQUADRA MA PER LA PANCHINA GIALLOROSSA SI FANNO I NOMI DE ZERBI, GIAMPAOLO, GATTUSO E BENITEZ. IDEA MIHAJLOVIC CHE PIACE ANCHE ALLA LAZIO – ZAZZARONI: “LA ROMA STA PERDENDO APPEAL. E’ SBAGLIATO PENSARE CHE LA COMPETITIVITÀ DI UNA SQUADRA DIPENDA DALLO STADIO. LO CONFERMA IL NAPOLI CHE…"

Ivan Zazzaroni per www.corrieredellosport.it

gian piero gasperini foto mezzelani gmt

Preferisce l’Atalanta, la Champions strameritata, le garanzie non solo tecniche di Percassi, Bergamo alta, i lavori dello stadio già avviati e non escluderei Gori & la Parodi e Gioppino. «Impossibile liberarmi»: Gasperini non abbandona il nuovo miracolo italiano per le incertezze della Roma e le distanze bostoniane di Pallotta; Roma e Pallotta che adesso sono costretti a ripartire da zero o quasi.

Qui illusione stadio a voi delusione studio: uno studio, una riflessione in eff etti si imporrebbe, dal momento che negli ultimi mesi la Roma è stata costretta a rivedere continuamente e non casualmente i programmi dopo aver registrato il no di Campos (che desiderava lavorare da Montecarlo), quelli di Conte e Sarri e il “mi spiace, non posso” di Gasperini.

La verità è che la Roma sta perdendo appeal anche tra gli addetti ai lavori ed è questo il problema più serio: continuando a impoverirsi tecnicamente (due anni fa era appetita da tanti big) o a vagheggiare il modello Ajax proprio mentre la concorrenza si rinforza, rischia altri schiaffoni.

pallotta baldini

Non dico che Gasperini sarebbe stato la soluzione ideale (servono innanzitutto i giocatori di prima fascia) ma, certo, pensare positivo oggi risulta sempre più difficile. Lo stadio nuovo è una risorsa straordinaria (in questa fase della politica romana un’utopia a cinque stelle) e un’assicurazione sul futuro: ma è la squadra che deve tornare subito al centro del progetto.

In altre parole, la distanza tra il romanista e Pallotta deve essere ridotta sensibilmente: il romanista vuole una grande Roma, una squadra con l’esse e gli obiettivi maiuscoli; Pallotta lo stadio. Per poi vendere la Roma. Il romanista voleva De Rossi per sempre e la super rosa, Pallotta insegue la super posa (del primo mattone). Il romanista diserta sempre più spesso l’Olimpico, ma per l’icona trentaseienne l’ha riempito: la sostanza dell’anima conta più della forma dell’impianto.

L’ideale sarebbe riuscire a mettere insieme le due cose, una squadra competitiva e uno stadio all’altezza: è tuttavia sbagliato pensare che la competitività di una squadra dipenda dalla modernità della casa. Lo confermano il Napoli stabilmente secondo e in Champions pur giocando al San Paolo definito un “cesso” da De Laurentiis e, non ultimo, il terzo posto dell’Atalanta conquistato prima che iniziassero i lavori di ammodernamento dell’Azzurri d’Italia.

2. ROMA, GASPERINI È FUORI DAI GIOCHI: SOLO L’ATALANTA

Alfredo Pedullà per www.ilcorrieredellosport.it

gasperini meme

Il bello (o il goffo) di questa storia è che una cosa, quasi sicura cinque minuti prima, diventa facilmente attaccabile o smontabile cinque minuti dopo. Sarri è una storia a parte. Il casting degli allenatori mai così folle. Le certezze da tempo sono Conte all’Inter e Ancelotti che resta a Napoli. Da ieri anche Gasperini che si è (ri) sposato con l’Atalanta.

Mai così folle in serie A, certo, ma notiamo che anche all’estero si divertono: Bartomeu, che aveva confermato con forza Valverde a Barcellona, ci sta ripensando per virare eventualmente su Roberto Martinez. Ci interessa, certo, ma siamo assolutamente concentrati sulle situazioni di casa nostra.

JAMES PALLOTTA

Fino a tre anni fa, Maurizio Sarri mai avrebbe potuto immaginare che alla vigilia della sua prima finale europea, la domanda più gettonata sarebbe stata: “Ma lasci il Chelsea per andare alla Juve?”. Lui ha svicolato, cosa avrebbe dovuto fare?, la tavola è apparecchiata non da oggi o da ieri. Il Chelsea sa e ha accettato le mediazioni sotterranee degli ultimi giorni. Aspettiamo che venga consegnata la coppa, poi sarà tutto più chiaro. A titolo di cronaca segnaliamo che oggi Andrea Agnelli sarà a Baku, Gasperini è stato a lungo tormentato se lasciare l’Atalanta, oppure accettare la proposta della Roma (triennale) dopo i sondaggi forti e recenti del Milan.

massimiliano allegri foto mezzelani gmt9

Percassi ha svoltato in pressing, cavalcando l’onda dei sentimenti e non solo del contratto, l’ultima parola era di Gasp e in casa Atalanta mai hanno pensato a un ipotetico sostituto. L’ottimismo di Percassi di ieri pomeriggio è diventata certezza in serata: un anno in più di contratto, prossima scadenza 2022, adeguamento, promessa di gran mercato e blindatura dei gioielli (in testa Ilicic, scadenza 2020).

atalanta fiorentina gasperini

Gasp c’è e ci sarà, con le dovute garanzie per affrontare la Champions, così - in sei parole - la Roma si trova nei guai. E’ il terzo due di picche dopo aver cercato invano in ordine sparso Sarri e Conte. E come funziona ora che Gasp ha deciso di abbracciare ancora l’Atalanta? Un nome è quello di Marco Giampaolo, sondato in tempi non sospetti, che ha deciso di lasciare la Samp. Oppure qualche suggestione non approfondita, forte e non produttiva la tentazione di aspettare Gasp, con tutti i rischi (da cerino in mano) del caso. In casa Milan è troppo fresco l’addio di Gattuso (tentato da esperienze in Arabia, vedremo) per avere un casting chiaro e preciso. Anche perché diversi allenatori sono sotto contratto: va seguita la vicenda Inzaghi-Lazio (l’imprevedibilità di Lotito è nota), Giampaolo è un’opzione in concorrenza con la Roma, Jardim resta al Monaco, Di Francesco è stato appena un sondaggio.

