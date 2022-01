IL DELIRIO DI ONNIPOTENZA DI CR7 - RONALDO BLOCCA IL SITO TRANSFERMARKT, DATABASE DI RIFERIMENTO PER IL CALCIOMERCATO: "VALGO DI PIÙ" - DAL SITO HANNO SPIEGATO: “NON ERA CONTENTO DEL VALORE DI MERCATO, DA 35 MILIONI DI EURO, ATTRIBUITOGLI DAL NOSTRO ALGORITMO. CI HA CONTATTATO DIRETTAMENTE SUI SOCIAL, GLI ABBIAMO RISPOSTO CHE VIENE TENUTA IN CONSIDERAZIONE ANCHE L'ETÀ. CI HA RISPOSTO CON DELLE FACCINE E POI CI HA BLOCCATO” - RONALDO COMPIRÀ 37 ANNI TRA UNA SETTIMANA ESATTA: “L'ETÀ NON CONTA. CIÒ CHE CONTA È…”

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo, inquieto da un pezzo a causa delle ultime deludenti prestazioni con il Manchester United. Fuori dal campo sembra andare anche peggio, a giudicare dalla lite virtuale con il popolare sito Transfermarkt, database di riferimento per il calciomercato e non solo.

Tutto è nato da una formazione composta in base ai migliori undici giocatori in mano a Jorge Mendes, procuratore plenipotenziario che gestisce anche (e soprattutto) l'ex giocatore della Juventus. Una volta stilata, non è stato possibile però taggarlo in squadra perché il portoghese aveva bloccato l'account ufficiale di Transfermarkt. Delirio di onnipotenza o fastidio insopportabile? Questione di valutazioni. Troppo bassa, stando al diretto interessato.

Dal sito hanno spiegato: «Non era contento del valore di mercato, da 35 milioni di euro, attribuitogli dal nostro algoritmo. Ci ha contattato direttamente sui social, gli abbiamo risposto che viene tenuta in considerazione anche l'età e nonostante tutto era comunque il numero uno in quella fascia dai 33 anni in su. Ci ha risposto con delle faccine e poi ci ha bloccato». Il fuoriclasse lusitano compirà 37 anni tra una settimana esatta, il 5 febbraio, e ieri ha acceso la folla all'Expo 2020 di Dubai. Con una risposta indiretta anche ai suoi nuovi nemici di Transfermarkt: «L'età non conta. Ciò che conta è quello che riesci a dare alla mente e al corpo ogni singolo giorno». Chissà come la pensano a Manchester, sponda Red Devils. Il quarto posto traballa e l'aria che tira con il suo allenatore, Ralf Rangnick, fa presagire tempesta.

