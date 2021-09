IL DERBY DEL PETROLIO – STASERA SI GIOCA PSG-MANCHESTER CITY, LA SFIDA TRA GLI EMIRI DEL QATAR E QUELLI DI ABU DHABI CHE HANNO STRAVOLTO LE GERARCHIE DEL CALCIO MONDIALE – DIETRO ALLA SFIDA SUL CAMPO C’È ANCHE UNA PROFONDA RIVALITÀ POLITICA: NEL 2017 GLI EMIRATI HANNO DICHIARATO L'EMBARGO CONTRO IL QATAR ACCUSATO DI SOSTENERE I MOVIMENTI DELLE PRIMAVERE ARABE. LA CRISI E' RIENTRATA (GRAZIE ALLA VOLONTA' DEGLI USA) NEL 2021, MA LE TENSIONI TRA LE DUE PROPRIETÀ CONTINUANO…

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Stasera al Parc des Princes di Parigi tornano il trio MNM (Messi-Neymar-Mbappé) e anche il «Golfico», la sfida tra le due nuove grandi del calcio europeo, una specie di Clásico del Golfo Persico. Paris Saint-Germain e Manchester City devono le loro fortune agli emiri del Qatar e di Abu Dhabi (uno dei sette Emirati Arabi Uniti), che trasferiscono anche sul campo di calcio una profonda rivalità politica.

I primi a investire i proventi del petrolio del Golfo nello sport occidentale sono stati nel 2008 gli Emirati, con il fondo Adug, di proprietà dello sceicco Mansour Bin Zayed, membro della famiglia regnante di Abu Dhabi.

Sul modello del miliardario russo Roman Abramovich, che aveva comprato l'indebitato Chelsea trasformandolo in una squadra di vertice, lo sceicco Bin Zayed è sbarcato in Premier League nel giro di quattro anni ha portato il Manchester City a vincere il campionato, per la prima volta dopo 44 anni.

Poco tempo dopo, nel 2011, il fondo Qatar Sport Investment, di proprietà dell'emiro Tamim Ben Hamad Al-Thani, entra nel calcio europeo comprando il Paris Saint-Germain.

In questo caso sono i giacimenti di gas del Qatar a finanziare indirettamente la trasformazione di una squadra che non vinceva i l campionato francese da quasi vent' anni. I piccoli e ricchissimi Qatar e Emirati vedono nei successi di Psg e Manchester City un modo per curare la loro immagine internazionale ed estendere l'influenza al di là dell'area mediorientale, esercitando un soft power che usa i gol di Kylian Mbappé e Jack Grealish al posto degli eserciti.

La competizione tra Qatar e Emirati ha rischiato di diventare hard quando nel 2017 l'Arabia saudita, il Bahrein, l'Egitto e gli stessi Emirati hanno rotto le relazioni diplomatiche e dichiarato l'embargo contro il Qatar, accusato di sostenere i movimenti delle primavere arabe, i Fratelli musulmani e gli islamisti.

La crisi è rientrata all'inizio di gennaio 2021 grazie alla mediazione del Kuwait e soprattutto alla volontà degli Stati Uniti, preoccupati di vedere il Qatar avvicinarsi troppo, per reazione, a Iran e Turchia.

Ecco perché Psg-Manchester City non è una partita come le altre. La profonda rivalità politica ha ormai una dimensione sportiva: il City ha eliminato il Psg una prima volta ai quarti di Champions League nel 2016, e nella stagione scorsa in semifinale.

Stasera si gioca la rivincita, con Messi che dopo l'infortunio dovrebbe giocare dall'inizio e ritrovare le stelle litigiose Mbappé e Neymar. Lo sceicco del Manchester City, Mansour Bin Zayed, non si limita a guardare il match: secondo il Daily Mail avrebbe dato mandato ai dirigenti del Manchester City di strappare - a ogni costo - Mbappé al Psg, per riuscire dove il Real Madrid ha fallito, e dare al Qatar lo schiaffo più duro.