DIAVOLACCIO DI UN LEAO! SEGNA SU ASSIST DEL PORTIERE MAIGNAN E REGALA IL PRIMO POSTO A PIOLI (MA L'INTER HA UNA PARTITA IN MENO) – A BERLUSCONI SARA’ SICURAMENTE PIACIUTA LA RETE ROSSONERA: LANCIO DI 70 METRI DEL PORTIERE, IL PORTOGHESE CONTROLLA, ENTRA IN AREA IN VELOCITÀ E TRAFIGGE FALCONE. CON TANTI SALUTI ALLA COSTRUZIONE DAL BASSO E ALLA FITTA RAGNATELA DI PASSAGGI PORTIERE-DIFENSORE-MEDIANO CHE IERI A MONZA HA DISTURBATO E NON POCO ANCHE IL CAV…

Il Milan torna primo in classifica vincendo 1-0 in casa contro la Sampdoria grazie al fulmine di Leao all'ottavo minuto. L'ostacolo maggiore ai 55 punti che valgono la vetta della Serie A (anche se va ricordato che l'Inter è a 54 con una partita in meno) è stato il portiere ospite Falcone, protagonista del match e autore di un'altra splendida prestazione. I volenterosi Messias, Giroud e Rebic non sono riusciti a beffare l'estremo difensore che ha tenuto in partita i suoi fino al 90'. È questo il motivo per cui Pioli, pur dominando la gara, ha dovuto soffrire e temere le (poche) ripartenze dei ragazzi di Giampaolo.

Assist di Maignan, gol di Leao

Rafael Leao è in forma strepitosa e lo certifica all'ottavo minuto del match quando sfrutta un rilancio perfetto di Maignan, si infila in area dalla sinistra e fulmina Falcone. Arriva così, con l'assist del portiere, il vantaggio dei padroni di casa per i quali la gara si mette subito in discesa. La reazione della Sampdoria, oltre ad un cartellino giallo per Rincon, frutta ben poco.

Al 19' l'arbitro pareggia il conto delle ammonizioni sanzionando Brahim Diaz per eccesso di foga. Intanto il capitano ospite Bereszynski subisce un colpo alla spalla che quasi costa il primo cambio a Giampaolo. Gli interventi troppo decisi non mancano e così quando Romagnoli atterra Caputo, Chiffi non esita ad estrarre il terzo cartellino giallo in 26 minuti di gioco. Prima dell'intervallo un altro grande brivido: Falcone nega un gol già fatto a Messias, evitando il raddoppio rossonero.

Super Falcone non basta

Il secondo tempo inizia senza cambi, ma al 53' Giampaolo ne effettua tre: richiama Murru, Conti e Thorsby e manda in campo Augello, Vieira ed Ekdal. Pioli risponde con Kessie, Rebic e Saelemaekers per Brahim Diaz, Leao e Messias. Padroni di casa vicini al 2-0 sia con Rebic che con Giroud in acrobazia, ma un super Falcone ancora una volta dice no. Intanto Bennacer è costretto a fermare con le cattive una ripartenza di Rincon e viene ammonito.

Al 70' si rinnova la sfida Giroud-Falcone, stravinta dall'estremo difensore ospite che devia in angolo un temibile colpo di testa. Giampaolo prova il colpaccio inserendo Quagliarella al posto di Rincon; Pioli cambia Bennacer con Krunic. All'80' anche Rebic viene respinto dal portiere blucerchiato che tiene viva la speranza del pareggio. Nel finale però, a parte gi ingressi in campo del nuovo acquisto Sabiri e Kalulu per Candreva e Florenzi, non accade nulla di nuovo. Il Milan domina senza trovare il raddoppio e si aggrappa alla rete di Leao per tornare al primo posto in classifica.

