UN DIAVOLO PER CAMPELLO - LA SFURIATA DI ALICE CAMPELLO, MOGLIE DI ALVARO MORATA, CONTRO I MEDIA SPAGNOLI CHE CRITICANO IL MARITO: "ATROCITÀ GRATUITE. QUESTA COSA NON MI SEMBRA NORMALE NEANCHE LONTANAMENTE. MI STUPISCE CHE INVECE DI INCORAGGIARE UN GIOCATORE DELLA TUA SQUADRA TI DEDICHI A CERCARE DI AFFOSSARLO. COSA VUOI OTTENERE, PIÙ ODIO VERSO DI LUI?" - SI FA SEMPRE PIÙ PROBABILE L'ADDIO DELL'EX JUVE DALL'ATLETICO MADRID: IL MILAN RESTA ALLA FINESTRA…

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

alvaro morata alice campello

Continua la telenovela che vede protagonista Alvaro Morata contro tutti. Il calciatore dell'Atletico Madrid ha più volte espresso il suo malessere e la voglia di lasciare la Spagna e di rincominciare in un altro Paese, in un altro campionato. Un'idea cambiata più volte. […]

Non è mancata una risposta dalla Spagna alle parole del capitano delle Furie Rosse che in un momento delicato della nazionale spagnola all'Europeo, che stasera si giocherà l'ingresso alla finale di Berlino, non è passata inosservata, nemmeno alla moglie del calciatore. Il giornale El Confidencial titola "Morata, un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei". Un attacco diretto a Morata che ha scatenato la reazione immediata della moglie Alice Campello sui social.

I POST DI ALICE CAMPELLO CONTRO I MEDIA SPAGNOLI.

La giovane influencer ha difeso a spada tratta il marito e ha espresso tutta la sua indignazione in alcune storie sul suo profilo Instagram: "Odio fare la vittima e ancor di più far polemica ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace - ha sottolineato - l'unico 'livello povero' che vedo è quello del giornalista, che ha studiato per questo e per aver scritto un titolo del genere. Mi stupisce che invece di incoraggiare un giocatore della tua squadra ti dedichi a cercare di affossarlo", ha spiegato.

"Come pensi che una persona possa dare il massimo per il suo Paese quando si sente di non essere creduto? Cosa vuoi ottenere, più odio verso di lui? Complimenti! È assurdo normalizzare comportamenti e articoli di questo genere", ha scritto la moglie di Morata. La moglie dell'ex bianconero ha poi continuato, sottolineando che i giocatori sono uomini con una madre, un padre e delle famiglie costrette a leggere "queste atrocità gratuite", invitando il giornalista in questione ma la stampa spagnola in generale ad avere sempre rispetto se si vuole riceverlo. […]

morata alice campello

Prossima destinazione? Italia, con tutta probabilità il Milan di Fonseca. […] . Il Diavolo è alla ricerca del tanto atteso numero 9, la clausola rescissoria è fissata a 15 milioni di euro. Un'operazione che rientrerebbe nei parametri della società senza grandi sconvolgimenti, con il prezzo del cartellino e l'ingaggio non eccessivi. Il Milan offrirebbe all'ex bianconero un contratto quadriennale (4+1) di 5 milioni netti a stagione. Morata poi pur di tornare in Serie A e in Italia, dove vivono la famiglia e gli amici della moglie Alice, sarebbe anche disposto ad abbassare il suo ingaggio. […]

