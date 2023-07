24 lug 2023 19:30

UN DIAVOLO PER CAPELLO! - LA FRECCIATA DI FABIO CAPELLO ALL'INTER NEL GIORNO DEI 100 ANNI DELLA FAMIGLIA AGNELLI ALLA GUIDA DELLA JUVENTUS: "PER ME GLI SCUDETTI SONO 38, LI ABBIAMO VINTI, DOMINANDO, TUTTI INSIEME" - PECCATO PER L'ALLENATORE CHE LA GIUSTIZIA SPORTIVA NON SIA DELLA STESSA OPINIONE…