UN DIAVOLO PER CAPELLO: “ABBIAMO PERSO CONTRO LA SVIZZERA, NON CONTRO IL BRASILE. L’ITALIA ERA AMORFA. MA PERCHÉ NON RIUSCIAMO A GIOCARE AL RITMO DEGLI ALTRI?”- DON FABIO INCALZA SPALLETTI CHE REPLICA: “SOTTO IL PROFILO DELLE QUALITÀ INDIVIDUALI QUALCOSA CI È MANCATO. QUALCHE PARTITA IN PIÙ MI AVREBBE POTUTO AIUTARE A FARE DELLE SCELTE...” – MA CAPELLO E' UN FIUME IN PIENA: "SPALLETTI HA SOPRAVVALUTATO LA ROSA..."

“Abbiamo perso contro la Svizzera, non contro il Brasile. L’Italia era amorfa in campo. Ma perché non riusciamo a giocare al ritmo degli altri?”

Fabio Capello, in diretta su Sky, incalza Spalletti che ribatte: “La differenza la fa la freschezza. C’è la possibilità di costruire qualcosa. Sotto il profilo delle qualità individuali qualcosa ci è mancato. La responsabilità è sempre la mia. Qualche partita in più mi poteva aiutare a fare delle scelte”. E ai microfoni Rai se la prende con le gambe che non andavano, il caldo, la stanchezza…

"Non c'era ordine, la squadra era sparpagliata per il campo", Capello riprende il suo j'accuse che parte dalle lacune tecniche evidenziate dagli azzurri: "Spalletti ha sopravvalutato la rosa, ai nostri giocatori fanno difetto la qualità e il dinamismo".

"E' stato un naufragio, siamo stati umiliati", certifica Paolo Condò. "Non può essere questo il livello della nostra Nazionale", allarga le braccia Fabio Caressa che in diretta aveva rivelato come i telecronisti austriaci fossero esterrefatti in negativo dalla prima ora dell’Italia in cui "di fatto gli azzurri non hanno mai tirato in porta. Abbiamo giocato una partita inguardabile, una grande confusione". La Svizzera, trascinata da Xhaka, ha dominato. Non ci aspettavamo un Europeo così deludente. Non siamo arrivati con le idee tanto chiare”.

Il ct Spalletti ha cambiato uomini e moduli senza mai trovare la quadra. Beppe Bergomi sottolinea: “Se convochi 10 difensori pensi di giocare a tre dietro, invece quel modulo si è visto solo nella partita con la Croazia”.

