DIAVOLO DI UN “ANDONIO”– DALL’INGHILTERRA PARLANO DI UN POSSIBILE RITORNO ANTONIO CONTE IN PREMIER LEAGUE: IL MANCHESTER UNITED LO VORREBBE SULLA SUA PANCHINA DOPO L’INIZIO DELUDENTE DI OLE GUNNAR SOLSKJAER, IERI SCONFITTO 5-0 DAI RIVALI DEL LIVERPOOL – L’EX INTERISTA SAREBBE INTERESSATO, MA SOLO SE FOSSERO SODDISFATTE DETERMINATE CONDIZIONI…

Da www.gazzetta.it

Secondo i tabloid inglesi Antonio Conte è di nuovo vicino a un ritorno in Premier. Alla vigilia del giorno in cui le due sue grandi ex (Juve e Inter), si incrociano in campionato, Conte - definito fiery italian - guarderebbe con interesse alla panchina del Manchester United, in caso di esonero di Ole Gunnar Solskjaer, messo in discussione dopo le ultime tre giornate di campionato (due sconfitte e un pareggio) e poco rinfrancato dal successo di Champions, maturato in rimonta dopo 45' da incubo in cui la squadra italiana aveva fatto a fette i Red Devils.

Sarebbe un ritorno in Premier per Conte, che dal 2016 al 2018 è stato sulla panchina del Chelsea e che dopo aver conquistato lo scudetto con l’Inter ha interrotto il contratto. Anche secondo il Sunday Times l’ex allenatore di blues e Inter sarebbe interessato alla panchina dello United, ma solo se fossero soddisfatte determinate condizioni.

