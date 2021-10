DIAVOLO DI UN MILAN! IBRA (CHE SIGLA IL GOL NUMERO 400 NEI CAMPIONATI) TRASCINA I ROSSONERI, IN VETTA CON IL NAPOLI. ROMA FURIOSA CON L’ARBITRO. PROTESTE PER IL RIGORE POI REALIZZATO DA KESSIE. MOURINHO A UN SUO ASSISTENTE: "VAI TU DALL'ARBITRO PERCHÉ ALTRIMENTI RISCHIO DI ESSERE ESPULSO". ROSSO A THEO HERNANDEZ, SALTERA’ IL DERBY. DI EL SHAARAWY LA RETE DEI GIALLOROSSI (1 SOLO PUNTO IN 4 INCONTRI CON LE BIG)

Il Milan non vuole davvero fermarsi più. I rossoneri sbancano anche l’Olimpico giallorosso e confermano apertamente le ambizioni di scudetto vincendo su una diretta concorrente per la Champions. La Roma viene piegata da una punizione di Ibra nel primo tempo e un rigore di Kessie nella ripresa. Diavolo in dieci per oltre metà della ripresa dopo l’espulsione di Hernandez (che salterà il derby), ma la diga regge fino alla fine, nonostante il gol di El Shaarawy che accorcia le distanze e costringe il Milan a un finale da brividi (Tatarusanu protagonista). I giallorossi confermano un trend disastroso contro le big (un punto in quattro incroci) e si interrogano sui limiti espressi in una partita che non sono riusciti a riagganciare nonostante la superiorità numerica.

José Mourinho furioso per l'arbitraggio di Maresca. Il tecnico portoghese durante il primo tempo di Roma-Milan ha più volte protestato platealmente per le decisioni del fischietto campano. Anche il suo vice Sacramento e il team manager Cardini hanno più volte parlato con il quarto uomo per chiedere spiegazioni. Mourinho talmente contrariato da lasciare la panchina e scendere negli spogliatoi ancor prima della fine del primo tempo, quando mancava da giocare il recupero ("Vai tu - dall'arbitro - perché altrimenti rischio di essere espulso", avrebbe detto ad un suo collaboratore secondo il bordocampista Dazn).

Zlatan Ibrahimovic provoca i tifosi della Roma che reagiscono nel peggiore dei modi. Dopo il gol dello svedese segnato nel primo tempo di Roma-Milan, Ibrahimovic ha avuto una reazione nei confronti dei tifosi romanisti presenti all'Olimpico. Dopo aver trasformato la punizione, il centravanti si è voltato prima verso la Tribuna Tevere poi verso la Curva Sud facendo dei gesti che i tifosi non hanno apprezzato.

Prima i fischi, poi tanti insulti e infine il coro "Ibrahimovic sei uno zingaro". Una parte dello stadio ha fischiato il coro, Ibra ha fatto finta di niente continuando a giocare.

