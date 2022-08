30 ago 2022 15:41

DIAVOLO DI UN LEBRON JAMES: DIVENTA AZIONISTA DEL MILAN! - IL "FINANCIAL TIMES" RIVELA DETTAGLI SUL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DEL CLUB ROSSONERO TRA IL FONDO ELLIOTT E REDBIRD- TRA I NUOVI INVESTITORI CI SAREBBE LA MITOLOGICA FRANCHIGIA DI BASEBALL DEI NEW YORK YANKEES E UN FONDO CON LEBRON JAMES E IL RAPPER DRAKE - LA STAR DEL BASKET È PROPRIETARIO ANCHE DI QUOTE DI MINORANZA DEL LIVERPOOL E DEI BOSTON RED SOX...