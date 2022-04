25 apr 2022 09:54

IL DIAVOLO NON MUORE MAI - SCONCERTI ESALTA LA PROVA DEL MILAN CONTRO LA LAZIO: “HANNO FATTO UNA DELLE MIGLIORI PARTITE DELLA STAGIONE. VINCENDO NON DI GIOCO, NON DI CLASSE, MA DI FORZA COLLETTIVA, DI VOLONTÀ. IL MILAN RESTA A GALLA E STRIZZA L'OCCHIO AL MIRACOLO. L’INTER RESTA COSTRETTA A VINCERE MERCOLEDÌ A BOLOGNA PER TOGLIERSI QUESTO IMPASTO APPICCICOSO”